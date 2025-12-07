AAA典禮和林俊傑對唱的「曹承衍」是誰？聲音好聽到被狂讚不輸JJ！原來是王一博前隊友、韓網認證的今年最強大勢Solo男星！

（圖／翻攝自小紅書、曹承衍IG）

AAA頒獎典禮上，林俊傑一出場就鎮住全場，而站在他身旁合唱的韓國歌手—曹承衍WOODZ，也因為極穩的live、細緻又有力量的聲線瞬間被推上熱搜！

兩人合唱的時候，高音互相堆疊得非常自然，網友一面聽一面驚呼：「這個韓國歌手好會唱」「聲音居然完全不輸JJ，超乾淨超好聽！」討論區裡直接掀起一波「他到底是誰？」的大搜尋。

（圖／翻攝自小紅書）

雖然台灣觀眾對這個名字可能還不算熟悉，但曹承衍今年在韓國真的火到不行。他以solo身分推出的作品在韓榜成績亮眼，尤其〈Drowning〉討論度超高！許多韓國年輕人都稱他的嗓音是「聽一次就會愛上的類型」，在今年的AAA，他更拿下了「最佳藝人」獎，致詞時還特別感謝一路支持他的粉絲，現場不少人聽到都眼眶泛淚。

廣告 廣告

（圖／翻攝自小紅書）

但讓很多人驚訝的是—他其實不是新人？曹承衍過去是以UNIQ成員出道，隊友裡就包括王一博，當舊照被翻出來時，網友都震驚留言：「原來他跟王一博是同團！」從當年校服照裡青澀的少年，到現在舞台上充滿成熟魅力的solo 歌手，那個對比真的很衝擊。

（圖／翻攝自小紅書）

十年前，他在節目裡翻唱〈背對背擁抱〉，當時還帶著些許稚氣；十年後，他站上AAA舞台和林俊傑合唱，一開口就讓觀眾開始找歌、找live。粉絲在評論裡都說：「看著他從小舞台一路走到今天，真的很感動。」而他在領獎致詞時也提到自己「努力成為大家會以他為榮的歌手」，讓許多老粉直接破防。

（圖／取自曹盛衍IG）

如果你也是從AAA那一場開始被他圈粉，完全可以理解！曹承衍就是那種聲音一出來就能抓住人的歌手，今年在韓國大勢榜上火得有理有據。從王一博昔日隊友，到如今靠實力站上國際舞台，他的名字真的值得被記住。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

林志玲是仙女本人吧？ 51歲生日影片連「哭著許願」都美到發光！公開私房養顏法：原來姐姐最愛番茄和肥肉！

曾經65公斤現在是「黑絲襪美腿女神」！A-Lin 3個月瘦10公斤的「鬆弛瘦身法」再掀熱議！

宋慧喬44歲生日發文引暴動！IG公開18張私密照 絕美自拍＋「翻車蛋糕」全曝光網看瘋！