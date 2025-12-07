AAA典禮落幕"韓星離台" 小港機場半夜吸上百粉絲送機

南部中心／綜合報導

亞州明星盛典AAA，6日盛大舉行，頒獎典禮吸引許多粉絲入場，7日一早，多組藝人現身小港機場要搭機回韓國，包含演員朴寶劍、團體ADP、IVE等等，許多粉絲半夜就來機場等候，想要親自送送偶像。





韓國女團ＩＶＥ出現機場，準備返韓。（圖／民視新聞）粉絲不停尖叫，身穿淺藍色厚外套，頭戴深色毛帽，韓國演員朴寶劍，從保母車下車，就親切與粉絲揮手道別。走進機場大廳，同樣沿路飯撒，揮手點頭樣樣來，就連檢查完護照後，也不忘回頭，再次揮手道別，可以說是寵粉無極限。女團IVE也在一早天微亮時現身，戴著帽子與口罩，一路親切揮手，另外還有ALLDAYPROJECT、LESSERAFIM等，也都出現在機場，準備搭機回韓國。粉絲：「我今天也是為了IVE，（大概幾點來）差不多三點半左右。」粉絲：「我大概兩點多就到外面了，凌晨兩點。」

韓國人氣男演員朴寶劍現身飯店，眼神疲憊仍面帶笑容。（圖／民視新聞）亞州明星盛典AAA，6日在高雄盛大舉行，晚間活動結束後，只見飯店大廳已經湧入大群粉絲，等待朴寶劍出現，身穿黑衣的寶劍，雖然眼神已經有點疲憊，但依然與粉絲揮手打招呼，半夜的小港機場外，同樣已經有人在等待。時間一到門一開，粉絲一窩蜂湧入，就是希望能卡到好位置，再見偶像一面，韓國頒獎典禮AAA雖然結束，但7日還有ACON音樂節，同樣讓粉絲很期待。

