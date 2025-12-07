AAA典禮／喊台灣是國家遭出征！韓團道歉了「藏一玄機」小粉紅仍崩潰

記者林汝珊／高雄報導

ALLDAY PROJECT成員Bailey（中）的發言引發小粉紅怒火。（圖／STARNEWS提供）

年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦。其中，新出道的混合團體 ALLDAY PROJECT 拿下新人獎、New Wave 獎與 Best Artist 獎，成員Bailey一句「高雄是美麗的國家」，遭到中國網友出征，對此，今Bailey也發文道歉。

ALLDAY PROJECT成員Bailey在社群上發文道歉。（圖／翻攝自X）

Bailey 透過社群公開道歉，表示了解有粉絲因她的用詞感到不安，強調自己並無任何政治立場，只是想表達對現場粉絲的感謝。寫下：「我的本意只是向到場支持的粉絲表達感激，高雄是非常美麗的城市，來到這裡真的很開心。」最後補上一句：「期待未來能在中國再見到大家。」

廣告 廣告

不過不少中國網友並不買單，發現聲明中所寫的是「looking forward to meeting you again in China，而非「look forward to meeting you in China again」，直言根本是在打模糊仗，想兩邊通吃。

更多三立新聞網報導

ACON／李伊庚告白了！突喊「我愛你」深情開唱粉絲全聽醉

ACON／奪新人獎！AHOF「中台2成員缺席」仍全開麥 台下嗨到炸

AAA典禮／朴寶劍坐不住！台下主動貼近林俊傑 網笑：是在告白吧

ACON／舒華「水藍深V短裙」美到發光合體「IU前男友」主持掀暴動

