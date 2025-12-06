三立新聞網 setn.com

AAA典禮／完整得獎名單出爐！IU橫掃5獎煙火狂放 Stray Kids奪年度歌手

三立新聞網

記者王培驊／綜合報導

AAA頒獎典禮完美落幕。（圖／STARNEWS提供）
AAA頒獎典禮完美落幕。（圖／STARNEWS提供）

韓國指標性頒獎典禮「2025 Asia Artist Awards」10週年首度移師台灣，高雄世運主場館今（6）日晚間星光雲集，第一天的頒獎典禮也完美落幕，《三立新聞網》特地為讀者們整理了完整的得獎名單。

AAA首度在台灣舉辦，典禮完美結束。（圖／STARNEWS提供）
AAA首度在台灣舉辦，典禮完美結束。（圖／STARNEWS提供）
AAA頒獎典禮完美落幕。（圖／STARNEWS提供）
AAA頒獎典禮完美落幕。（圖／STARNEWS提供）

AAA頒獎典禮，台灣方面由三立電視（SET）取得有線電視獨家轉播權，三立都會台（CH30）將完整呈現盛典內容。明（7）日下午6點則帶來「ACON 2025」，讓無法到場的粉絲也能透過電視同步感受年度盛事魅力。

廣告
AAA頒獎典禮完美落幕。（圖／STARNEWS提供）
AAA頒獎典禮完美落幕。（圖／STARNEWS提供）

🏆 大賞系列（Daesang）

Legendary Solo：IU、G-Dragon（GD）

Legendary Group：BLACKPINK、BTS

Legendary Couple：朴寶劍 × 金裕貞

Legendary Actor：嚴志媛、李浚赫

Artist of the Year（Actor）年度演員大賞：IU

Artist of the Year（Singer）年度歌手大賞：Stray Kids

Song of the Year 年度歌曲：IVE〈Rebel Heart〉

Album of the Year 年度專輯：Stray Kids《KARMA》

🏆 年度最佳獎項 Best of the Year

年度男演員：朴寶劍、李俊昊

年度女演員：文素利、潤娥

年度舞台 Stage of the Year：ATEEZ

年度表演 Performance of the Year：RIIZE

Music Icon of the Year：LE SSERAFIM

🏆 New Wave Award

演員：ATEEZ 潤浩

歌手：ALLDAY PROJECT

🏆 新人獎 Rookie Award

演員：朴允浩

歌手：AHOF、NEXZ、KickFlip、CORTIS、ALLDAY PROJECT、KiiiKiii

🔥 人氣獎 Popularity Award

演員：李俊昊、金惠奫

歌手：林英雄、(G)I-DLE 雨琦、Stray Kids、NiziU

🎧 Best Producer

Stray Kids 3RACHA（方燦、韓知城、彰彬）

Bumzu（AAA 10 Legendary Producer 同樣在此列）

🏆 Best Choice Award

演員：李伊庚

歌手：(G)I-DLE 舒華、Stray Kids 鉉辰、ATEEZ 弘中、LE SSERAFIM 采源

🏆 Best Icon Award

演員：秋泳愚

歌手：CRAVITY

🏆 Asia Celebrity Award

演員：朴寶劍

歌手：張員瑛

🏆 Best Artist Award

演員：
李浚赫、潤娥、李俊昊、金裕貞、車珠英、李惠利、李濬榮、秋泳愚、文素利、朴寶劍、佐藤健

歌手：
MONSTA X、ATEEZ、林俊傑、WOODZ、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、RIIZE、ALLDAY PROJECT

🔥 Hot Trend Award

IU

🎶 Best Musician

SOLO 歌手：YENA、ASH ISLAND、CHANMINA

團體歌手：KISS OF LIFE、MEOVV、TWS

🏆 Best Emotive Award

演員：姜有皙

歌手：RIIZE

🏆 Fabulous Award

演員：李俊昊

歌手：IU

🏆 Best Creator Award

STARSHIP

🎧 最佳 OST

Huntrix〈Golden〉（《KPOP獵魔女團》）

🏆 Best Voice Performance

Huntrix〈Golden〉

🏆 潛力獎 Potential Award

Xikers

🏆 Scene Stealer Award

崔代勳

🏆 Best K-pop Record

IVE、Stray Kids、ATEEZ

🏆 Best Performance

CORTIS、KiiiKiii

🏆 Asia Star Award

林俊傑、潤娥、佐藤健

🎸 Best Band

QWER

🏆 Best Couple

朴寶劍 × IU

🏆 Best Music Video

MEOVV〈Hands Up〉

🏆 Symbol of AAA

張員瑛

🏆 Trend of K-pop

張員瑛、Felix

🏆 History of AAA

MONSTA X

🏆 Best Actor Award

車珠英、李惠利、李濬榮、秋泳愚

更多三立新聞網報導
AAA典禮／IU奪最大獎！高雄為她「煙火狂放1分鐘」 台上驚呼：怎又是我
AAA典禮／IU媽媽奪影后！感言講一半...突脫稿喊：我真的好喜歡CORTIS
AAA典禮／朴寶劍拋下IU！「合體前女友」領傳奇CP獎 牽手上台全場暴動
AAA典禮／舒華見到IU秒變粉絲！模仿《苦盡》招牌眨眼 她暖心反應曝光

其他人也在看

吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點

吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點

當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...

styletc ・ 1 天前91
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？

Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？

百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。

三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前21
趙震雄宣佈退出演藝圈　瞬間掀輿論熱議粉絲震驚不已

趙震雄宣佈退出演藝圈　瞬間掀輿論熱議粉絲震驚不已

韓國影帝趙震雄陷入醜聞風暴，演藝生涯面臨重大轉折，宣布正式引退，震撼娛樂圈與粉絲。韓國媒體《Dispatch》揭露，趙震雄（本名趙元俊）高中二年級時，曾涉及偷車及其他不當行為，引發網路熱議。儘管經紀公司強調，趙震雄並未涉及性犯罪，但過去的不當紀錄仍造成廣泛討論。林宜君

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前66
迪麗熱巴因戲減重久病不癒！疑替身曝光畫面怪異　網：妳哪位？

迪麗熱巴因戲減重久病不癒！疑替身曝光畫面怪異　網：妳哪位？

迪麗熱巴主演的新戲《梟起青壤》剛開播就在網路掀起兩大討論，一是她的身體疑似過度透支，二是近期流出的「假人替身」畫面引發外界好奇，讓整部劇更加話題十足。林宜君

三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前5
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」

護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」

粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。

造咖 ・ 1 天前69
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了　驗DNA證明親子關係

羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了　驗DNA證明親子關係

藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。

三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前24
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」

粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」

明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。

中時新聞網 ・ 1 天前100
邱澤、許瑋甯婚宴賓客穿搭！藍心湄拎愛馬仕、陳美鳳拿Loro Piana，關穎香奈兒包低調吸睛

邱澤、許瑋甯婚宴賓客穿搭！藍心湄拎愛馬仕、陳美鳳拿Loro Piana，關穎香奈兒包低調吸睛

許瑋甯和邱澤的婚宴在周五於臺北文華東方酒店補辦，在演藝圈有著好人緣的他們，圈內好友們也紛紛到場祝福，出席名單更是華麗到被形容是直逼三金等級！而藝人們去吃喜酒都怎麼穿？參加婚禮拿什麼包包？現在就來看看吧

女人我最大 ・ 1 天前7
AAA頒獎／全場暴動！舒華中文高喊「我是誰」5萬人齊喊　她滿意笑了

AAA頒獎／全場暴動！舒華中文高喊「我是誰」5萬人齊喊　她滿意笑了

年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，6、7 日連續兩天在高雄國家體育場盛大舉行。稍早頒發「AAA best choice」獎項，由I-DLE舒華獲得。記者林汝珊

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前2
女兒妮妮疑遭霸凌！「那對夫妻」Kim出手不忍了：會陪她一起面對

女兒妮妮疑遭霸凌！「那對夫妻」Kim出手不忍了：會陪她一起面對

人氣網紅夫妻檔「那對夫妻」Nico與Kim以幽默、真實不做作的家庭日常深受粉絲喜愛，經常在社群分享與一雙子女的甜蜜互動，累積大批忠實觀眾。3日Kim在臉書貼出與11歲女兒妮妮的溫馨合照，看似日常紀錄，文中卻吐露近期家中面臨的「學校問題」，讓不少家長粉絲深感共鳴。

三立新聞網 setn.com ・ 2 天前23
陳匡怡深夜拋震撼彈：陳柏霖追過我　網驚《我可能不會愛你》是真的

陳匡怡深夜拋震撼彈：陳柏霖追過我　網驚《我可能不會愛你》是真的

昔日「台大五姬」陳匡怡爆出張孝全曾追求過自己但沒成功後，5日凌晨突然又在臉書上發文，表示：「陳柏霖也追求過我，也沒追求到。」而陳柏霖近日涉及閃兵，又爆財務危機，已是屋漏偏逢連夜雨，如今又被陳匡怡爆出一樁過往情史，受到網友討論。

鏡報 ・ 1 天前181

朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤

由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。

中時新聞網 ・ 14 小時前56
F4真的變F3了！無預警發新歌MV　周杰倫、阿信超夢幻組合讓粉絲嗨翻

F4真的變F3了！無預警發新歌MV　周杰倫、阿信超夢幻組合讓粉絲嗨翻

F4今年7月登上五月天大巨蛋演唱會合體，勾起許多粉絲過往回憶，原本傳出F4要準備新專輯跟巡演等規劃，但朱孝天「大嘴巴」而因此喊卡。先前《鏡報》獨家報導，F4將會變成F3形式推出新歌，昨（5）日相信音樂無預警發布〈恆星不忘Forever Forever〉，由「F3」言承旭、吳建豪、周渝民，再搭配上天王周杰倫及天團五月天阿信共5人一起合唱，再度讓眾多粉絲嗨翻。

鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前7
瓊瑤女神失智忘記丈夫...尪懇求「整回18歲」喚初戀悸動　全場鼻酸

瓊瑤女神失智忘記丈夫...尪懇求「整回18歲」喚初戀悸動　全場鼻酸

台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》，今（5）日起將陸續釋出6支「人性議題篇」預告，聚焦六段真實又刺痛人心的故事。從外貌焦慮、失智之愛、窒息關係、性別認同到身體自主，每個角色的選擇都不只是為了變美，直面現代社會最真實的困境。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前發起對話
Andy分手家寧1年脫單？攜「神秘女伴」坐小船掀暴動！

Andy分手家寧1年脫單？攜「神秘女伴」坐小船掀暴動！

娛樂中心／江姿儀報導YouTuber「眾量級」情侶檔Andy、家寧分手後鬧翻，還因公司帳目問題對簿公堂，2人時常拍影片隔空交火。上月家寧擁有52萬粉絲的IG、Threads帳號無預警消失，Andy突然發限時動態嗨喊「天大的好消息」，雖然之後家寧IG恢復正常，但還是在網路上引發熱議。近日Andy前往越南旅遊，今（6日）凌晨突然曬出與神祕女子合照，拋出震撼彈「有個消息跟你們分享」，讓外界猜測是脫單，引起高度關注。

民視 ・ 8 小時前2
野生朴寶劍買肉燥飯！撞見男神現身庶民名店　一早愛河畔慢跑又被捕獲

野生朴寶劍買肉燥飯！撞見男神現身庶民名店　一早愛河畔慢跑又被捕獲

2025 AAA（Asia Artist Awards）在高雄登場前夕，韓國人氣演員朴寶劍突然「野生現蹤」在地小吃店，再度印證他暖心又接地氣的本色。一名網友昨（5）日晚間外出覓食，在排隊購買知名肉燥飯時，意外撞見朴寶劍就在店外壁邊停留，讓他當場愣住，直呼：「這種機率比中樂透還扯！」

三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前28
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開

林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開

「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。

中時新聞網 ・ 2 天前40
炎亞綸才宣布進軍泰國開唱！突宣布延期、開放退票「真實原因曝光」

炎亞綸才宣布進軍泰國開唱！突宣布延期、開放退票「真實原因曝光」

炎亞綸日前在生日會送上驚喜，推出全新專輯《Ikigai》，並宣布在12月20日要飛往泰國曼谷當地開唱，是他首次在泰國舉辦演唱會，4日卻突然宣布延期。

林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前29
小S哽咽念不了台詞！具俊曄「悄現身」低調陪伴　黑帽身影罕見笑容

小S哽咽念不了台詞！具俊曄「悄現身」低調陪伴　黑帽身影罕見笑容

2025 台北 101 跨年煙火邀請小 S 擔任宣傳短片旁白，賈永婕也在社群IG將錄音幕後花絮昨晚曝光，掀起熱烈討論，不只因為小S在錄音室多次情緒潰堤，畫面中悄悄入鏡的「姊夫」具俊曄，成為網友關注焦點。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前40
吳慷仁回歸台劇《時候》 言承旭、張鈞甯再合體「十大豪華卡司曝光」

吳慷仁回歸台劇《時候》 言承旭、張鈞甯再合體「十大豪華卡司曝光」

導演曹瑞原新作《時候 A Time》，5日正式公佈卡司名單，由言承旭、陳意涵、張鈞甯、吳慷仁、梁正群主演，該劇也是吳慷仁簽約中國大陸經紀公司後，再度回歸台劇新作。特別的是，張鈞甯這回不只演出，還擔任了本劇監製，曹瑞原導演特別感謝對方，讓他可以更專注於創作：「賣片的事情就交給鈞甯處理。」

簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前28