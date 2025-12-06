AAA典禮／完整得獎名單出爐！IU橫掃5獎煙火狂放 Stray Kids奪年度歌手

記者王培驊／綜合報導

韓國指標性頒獎典禮「2025 Asia Artist Awards」10週年首度移師台灣，高雄世運主場館今（6）日晚間星光雲集，第一天的頒獎典禮也完美落幕，《三立新聞網》特地為讀者們整理了完整的得獎名單。

AAA首度在台灣舉辦，典禮完美結束。（圖／STARNEWS提供）

AAA頒獎典禮完美落幕。（圖／STARNEWS提供）

AAA頒獎典禮，台灣方面由三立電視（SET）取得有線電視獨家轉播權，三立都會台（CH30）將完整呈現盛典內容。明（7）日下午6點則帶來「ACON 2025」，讓無法到場的粉絲也能透過電視同步感受年度盛事魅力。

AAA頒獎典禮完美落幕。（圖／STARNEWS提供）

🏆 大賞系列（Daesang）

Legendary Solo：IU、G-Dragon（GD）

Legendary Group：BLACKPINK、BTS

Legendary Couple：朴寶劍 × 金裕貞

Legendary Actor：嚴志媛、李浚赫

Artist of the Year（Actor）年度演員大賞：IU

Artist of the Year（Singer）年度歌手大賞：Stray Kids

Song of the Year 年度歌曲：IVE〈Rebel Heart〉

Album of the Year 年度專輯：Stray Kids《KARMA》

🏆 年度最佳獎項 Best of the Year

年度男演員：朴寶劍、李俊昊

年度女演員：文素利、潤娥

年度舞台 Stage of the Year：ATEEZ

年度表演 Performance of the Year：RIIZE

Music Icon of the Year：LE SSERAFIM

🏆 New Wave Award

演員：ATEEZ 潤浩

歌手：ALLDAY PROJECT

🏆 新人獎 Rookie Award

演員：朴允浩

歌手：AHOF、NEXZ、KickFlip、CORTIS、ALLDAY PROJECT、KiiiKiii

🔥 人氣獎 Popularity Award

演員：李俊昊、金惠奫

歌手：林英雄、(G)I-DLE 雨琦、Stray Kids、NiziU

🎧 Best Producer

Stray Kids 3RACHA（方燦、韓知城、彰彬）

Bumzu（AAA 10 Legendary Producer 同樣在此列）

🏆 Best Choice Award

演員：李伊庚

歌手：(G)I-DLE 舒華、Stray Kids 鉉辰、ATEEZ 弘中、LE SSERAFIM 采源

🏆 Best Icon Award

演員：秋泳愚

歌手：CRAVITY

🏆 Asia Celebrity Award

演員：朴寶劍

歌手：張員瑛

🏆 Best Artist Award

演員：

李浚赫、潤娥、李俊昊、金裕貞、車珠英、李惠利、李濬榮、秋泳愚、文素利、朴寶劍、佐藤健

歌手：

MONSTA X、ATEEZ、林俊傑、WOODZ、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、RIIZE、ALLDAY PROJECT

🔥 Hot Trend Award

IU

🎶 Best Musician

SOLO 歌手：YENA、ASH ISLAND、CHANMINA

團體歌手：KISS OF LIFE、MEOVV、TWS

🏆 Best Emotive Award

演員：姜有皙

歌手：RIIZE

🏆 Fabulous Award

演員：李俊昊

歌手：IU

🏆 Best Creator Award

STARSHIP

🎧 最佳 OST

Huntrix〈Golden〉（《KPOP獵魔女團》）

🏆 Best Voice Performance

Huntrix〈Golden〉

🏆 潛力獎 Potential Award

Xikers

🏆 Scene Stealer Award

崔代勳

🏆 Best K-pop Record

IVE、Stray Kids、ATEEZ

🏆 Best Performance

CORTIS、KiiiKiii

🏆 Asia Star Award

林俊傑、潤娥、佐藤健

🎸 Best Band

QWER

🏆 Best Couple

朴寶劍 × IU

🏆 Best Music Video

MEOVV〈Hands Up〉

🏆 Symbol of AAA

張員瑛

🏆 Trend of K-pop

張員瑛、Felix

🏆 History of AAA

MONSTA X

🏆 Best Actor Award

車珠英、李惠利、李濬榮、秋泳愚

