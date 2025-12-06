AAA典禮／完整得獎名單出爐！IU橫掃5獎煙火狂放 Stray Kids奪年度歌手
記者王培驊／綜合報導
韓國指標性頒獎典禮「2025 Asia Artist Awards」10週年首度移師台灣，高雄世運主場館今（6）日晚間星光雲集，第一天的頒獎典禮也完美落幕，《三立新聞網》特地為讀者們整理了完整的得獎名單。
AAA頒獎典禮，台灣方面由三立電視（SET）取得有線電視獨家轉播權，三立都會台（CH30）將完整呈現盛典內容。明（7）日下午6點則帶來「ACON 2025」，讓無法到場的粉絲也能透過電視同步感受年度盛事魅力。
🏆 大賞系列（Daesang）
Legendary Solo：IU、G-Dragon（GD）
Legendary Group：BLACKPINK、BTS
Legendary Couple：朴寶劍 × 金裕貞
Legendary Actor：嚴志媛、李浚赫
Artist of the Year（Actor）年度演員大賞：IU
Artist of the Year（Singer）年度歌手大賞：Stray Kids
Song of the Year 年度歌曲：IVE〈Rebel Heart〉
Album of the Year 年度專輯：Stray Kids《KARMA》
🏆 年度最佳獎項 Best of the Year
年度男演員：朴寶劍、李俊昊
年度女演員：文素利、潤娥
年度舞台 Stage of the Year：ATEEZ
年度表演 Performance of the Year：RIIZE
Music Icon of the Year：LE SSERAFIM
🏆 New Wave Award
演員：ATEEZ 潤浩
歌手：ALLDAY PROJECT
🏆 新人獎 Rookie Award
演員：朴允浩
歌手：AHOF、NEXZ、KickFlip、CORTIS、ALLDAY PROJECT、KiiiKiii
🔥 人氣獎 Popularity Award
演員：李俊昊、金惠奫
歌手：林英雄、(G)I-DLE 雨琦、Stray Kids、NiziU
🎧 Best Producer
Stray Kids 3RACHA（方燦、韓知城、彰彬）
Bumzu（AAA 10 Legendary Producer 同樣在此列）
🏆 Best Choice Award
演員：李伊庚
歌手：(G)I-DLE 舒華、Stray Kids 鉉辰、ATEEZ 弘中、LE SSERAFIM 采源
🏆 Best Icon Award
演員：秋泳愚
歌手：CRAVITY
🏆 Asia Celebrity Award
演員：朴寶劍
歌手：張員瑛
🏆 Best Artist Award
演員：
李浚赫、潤娥、李俊昊、金裕貞、車珠英、李惠利、李濬榮、秋泳愚、文素利、朴寶劍、佐藤健
歌手：
MONSTA X、ATEEZ、林俊傑、WOODZ、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、RIIZE、ALLDAY PROJECT
🔥 Hot Trend Award
IU
🎶 Best Musician
SOLO 歌手：YENA、ASH ISLAND、CHANMINA
團體歌手：KISS OF LIFE、MEOVV、TWS
🏆 Best Emotive Award
演員：姜有皙
歌手：RIIZE
🏆 Fabulous Award
演員：李俊昊
歌手：IU
🏆 Best Creator Award
STARSHIP
🎧 最佳 OST
Huntrix〈Golden〉（《KPOP獵魔女團》）
🏆 Best Voice Performance
Huntrix〈Golden〉
🏆 潛力獎 Potential Award
Xikers
🏆 Scene Stealer Award
崔代勳
🏆 Best K-pop Record
IVE、Stray Kids、ATEEZ
🏆 Best Performance
CORTIS、KiiiKiii
🏆 Asia Star Award
林俊傑、潤娥、佐藤健
🎸 Best Band
QWER
🏆 Best Couple
朴寶劍 × IU
🏆 Best Music Video
MEOVV〈Hands Up〉
🏆 Symbol of AAA
張員瑛
🏆 Trend of K-pop
張員瑛、Felix
🏆 History of AAA
MONSTA X
🏆 Best Actor Award
車珠英、李惠利、李濬榮、秋泳愚
