AAA典禮／張員瑛穿裙被要求蹲前排！李俊昊「霸氣護花」畫面瘋傳狂被讚

娛樂中心／綜合報導

韓國男星李俊昊與女星張員瑛在6日首次搭檔擔任 AAA 頒獎典禮主持人，兩人站在一起的畫面被粉絲形容是「漫畫走出來的組合」。不過典禮最後的大合照環節卻發生一段小插曲，張員瑛被工作人員點名到前排蹲下，李俊昊見狀立刻擋下，整個過程被鏡頭捕捉，也在網路上掀起熱烈討論。

當時大批藝人準備一起拍攝合照，工作人員突然示意張員瑛到前排蹲著。她因穿著短裙明顯有些為難，但仍照做，在李俊昊身邊蹲下。李俊昊回頭看到她，先是愣了一下，接著低聲詢問「怎麼會在這裡？」她指向工作人員的方向表示是被叫來的，他順著看過去後，神情瞬間變得不太高興。疑似擔心她走光，他立刻示意她站起來回到後排與隊友們一起站著，張員瑛一開始還顯得有些慌，但李俊昊持續堅持，最後她才重新回到隊伍中。

廣告 廣告

AAA典禮結束後的大合照都是男生蹲在前排。（圖／STARNEWS提供）

鏡頭更拍到李俊昊朝工作人員方向露出不悅表情，在正式開拍前都沒有恢復笑容，直到喊開始拍照才重新展露主持人的招牌笑容。粉絲看完影片後紛紛大讚他的細心和保護慾，甚至有人補充另一段影片指出，現場其實是由李俊昊主動請「男藝人們蹲下」，好讓穿著貼身衣服的女藝人保持站姿。當大家照做後，他還特地道謝，展現前輩風範。

網路上不少留言力挺李俊昊，表示「看到員瑛穿裙子被叫蹲前面，他整個臉都變了」、「那表情就是在說『誰敢再叫她蹲我來處理』」、「我們俊昊真的帥，也是真正在意女性感受的人」、「這種素養真的值得更多人學」。也有人笑稱自己被俊男美女的互動甜到受不了，但更被李俊昊那句「站回去吧」圈粉到暈。

更多三立新聞網報導

秦嵐、魏大勛爆分手！頒獎典禮「全程零互動」 她台上冷回：男人不重要

ACON／Natty世運彩排還在「演出卻突消失」！公司發聲揭狀況：突發心悸

女星爆介入高志綱婚姻！公司首發「十點聲明」怒反擊 喊：一個都不放過

《苦盡》IU前男友和蒼井優談戀愛！他爆料：接吻時超緊張 跨國純愛超甜

