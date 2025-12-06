AAA典禮！張員瑛.李俊昊主持標中文 CORTIS嗨翻世運

主持AAA典禮，李俊昊中文開場秒圈粉，IVE奪最佳K-Pop唱片獎。（圖／TVBS）

2025AAA頒獎典禮盛大開幕，現場氣氛熱烈非凡。IVE成員張員瑛與李俊昊擔任主持人，兩人一登場便以流利中文向觀眾問候，展現親切魅力。出道僅三個多月的新興男團CORTIS帶來精彩表演，引發全場粉絲熱烈尖叫。典禮上半場已公布多項重要獎項，包括最佳新人、最佳藝人及最佳K-Pop唱片獎等，眾多知名團體如IVE、Stray Kids、ATEEZ及MONSTA X等均獲得肯定，為這場音樂盛會增添光彩。

2025AAA頒獎典禮正式登場，現場氣氛熱烈。李俊昊以中文親切問候：「很高興見到大家，我是李俊昊。」張員瑛也用中文向觀眾打招呼：「大家好我是張員瑛，哈囉高雄，我是張員瑛。」兩位主持人的中文問候讓現場觀眾感到十分親切。

才出道三個月的男團CORTIS登上舞台表演，他們充滿活力的演出立即點燃全場氣氛。

才出道三個月的男團CORTIS登上舞台表演，他們充滿活力的演出立即點燃全場氣氛。團員們對著鏡頭展現魅力，使粉絲們激動不已，尖叫聲此起彼落，許多觀眾甚至激動得幾乎坐不住。

在獎項公布環節，IVE獲得2025最佳K-Pop唱片獎。IVE成員表示：「大家好我們是IVE，感謝AAA頒給我們這麼棒的獎項。祝賀AAA成立十週年。也非常感謝Dive一直以來的支持。」除了IVE，Stray Kids和ATEEZ也獲得重要獎項。

AAA星光熠熠！IVE獲得2025最佳K-Pop唱片獎。

最佳藝人獎由MONSTA X和ATEEZ共同獲得。MONSTA X表示：「AAA今年是十週年，也是MONSTA X出道十週年。我覺得這個獎項意義非凡。」ATEEZ則表示：「這是我們第一次參加AAA頒獎典禮，非常感謝大家給予的獎項。」

而最佳新人獎則由AHOF、NEXZ和KickFlip獲得。AHOF在獲獎時表示：「大家好我們是AHOF，謝謝邀請我們參加AAA頒獎典禮的STARNEWS的相關人員。」AAA十周年頒獎典禮獎項持續揭曉，現場粉絲們滿懷期待，都在等待自己支持的偶像登上舞台的精彩時刻。整場典禮星光熠熠，展現了韓流音樂的蓬勃發展與全球影響力。

