AAA典禮！張員瑛.李俊昊主持標中文 CORTIS嗨翻世運
2025AAA頒獎典禮盛大開幕，現場氣氛熱烈非凡。IVE成員張員瑛與李俊昊擔任主持人，兩人一登場便以流利中文向觀眾問候，展現親切魅力。出道僅三個多月的新興男團CORTIS帶來精彩表演，引發全場粉絲熱烈尖叫。典禮上半場已公布多項重要獎項，包括最佳新人、最佳藝人及最佳K-Pop唱片獎等，眾多知名團體如IVE、Stray Kids、ATEEZ及MONSTA X等均獲得肯定，為這場音樂盛會增添光彩。
2025AAA頒獎典禮正式登場，現場氣氛熱烈。李俊昊以中文親切問候：「很高興見到大家，我是李俊昊。」張員瑛也用中文向觀眾打招呼：「大家好我是張員瑛，哈囉高雄，我是張員瑛。」兩位主持人的中文問候讓現場觀眾感到十分親切。
才出道三個月的男團CORTIS登上舞台表演，他們充滿活力的演出立即點燃全場氣氛。團員們對著鏡頭展現魅力，使粉絲們激動不已，尖叫聲此起彼落，許多觀眾甚至激動得幾乎坐不住。
在獎項公布環節，IVE獲得2025最佳K-Pop唱片獎。IVE成員表示：「大家好我們是IVE，感謝AAA頒給我們這麼棒的獎項。祝賀AAA成立十週年。也非常感謝Dive一直以來的支持。」除了IVE，Stray Kids和ATEEZ也獲得重要獎項。
最佳藝人獎由MONSTA X和ATEEZ共同獲得。MONSTA X表示：「AAA今年是十週年，也是MONSTA X出道十週年。我覺得這個獎項意義非凡。」ATEEZ則表示：「這是我們第一次參加AAA頒獎典禮，非常感謝大家給予的獎項。」
而最佳新人獎則由AHOF、NEXZ和KickFlip獲得。AHOF在獲獎時表示：「大家好我們是AHOF，謝謝邀請我們參加AAA頒獎典禮的STARNEWS的相關人員。」AAA十周年頒獎典禮獎項持續揭曉，現場粉絲們滿懷期待，都在等待自己支持的偶像登上舞台的精彩時刻。整場典禮星光熠熠，展現了韓流音樂的蓬勃發展與全球影響力。
林俊傑現身AAA！入境隨俗學「飯撒」 狂比愛心帥翻
K-pop stars arrive in Kaohsiung for AAA Awards weekend
粉絲接機「擠爆自動門」！ 女團MEOVV手搖喝「這款」
Park Bo-gum and IU thrill fans at Kaohsiung airport
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 1 天前 ・ 84
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 14
AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了
林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
AAA紅毯／IU壓軸登場！髮絲飄逸「美到像拍畫報」黑亮片禮服仙氣爆棚
年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，6、7 日連續兩天在高雄國家體育場盛大舉行。紅毯於下午2點準時開始，最後由IU壓軸登場，坐上高爾夫球車繞場，髮絲隨風飄逸，美翻全場。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 5
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 19
直擊／潤娥、朴寶劍都來了！AAA接機「千人齊喊IU歡迎」這團尖叫聲超大
朴寶劍頂著中分頭清純模樣登場，更親民與現場粉絲互動，幸運粉絲簡直高興到在現場不停跳躍；IU緊接著登場，千名粉絲默契地齊聲高喊「IU、IU、IU」，展現台粉熱情。而今年爆紅的 CORTIS 一出場更是全場尖叫聲最大，其中昔在台灣求學的台泰混血成員 JAMES（趙雨凡），更是首次在台灣登台演出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 97
迪麗熱巴因戲減重久病不癒！疑替身曝光畫面怪異 網：妳哪位？
迪麗熱巴主演的新戲《梟起青壤》剛開播就在網路掀起兩大討論，一是她的身體疑似過度透支，二是近期流出的「假人替身」畫面引發外界好奇，讓整部劇更加話題十足。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 4
邱澤、許瑋甯婚宴賓客穿搭！藍心湄拎愛馬仕、陳美鳳拿Loro Piana，關穎香奈兒包低調吸睛
許瑋甯和邱澤的婚宴在周五於臺北文華東方酒店補辦，在演藝圈有著好人緣的他們，圈內好友們也紛紛到場祝福，出席名單更是華麗到被形容是直逼三金等級！而藝人們去吃喜酒都怎麼穿？參加婚禮拿什麼包包？現在就來看看吧女人我最大 ・ 1 天前 ・ 7
「無人演唱會」後遭質疑 濱崎步再發聲：遺憾始終揮不去
日本天后濱崎步的上海演唱會，在前一天遭到中國以「不可抗力因素」取消，不過她仍獨自面對1萬多個空座位完成演出。事隔數日，濱崎步今（6日）再度發聲，透露內心掙扎。鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 10
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 57
野生朴寶劍買肉燥飯！撞見男神現身庶民名店 一早愛河畔慢跑又被捕獲
2025 AAA（Asia Artist Awards）在高雄登場前夕，韓國人氣演員朴寶劍突然「野生現蹤」在地小吃店，再度印證他暖心又接地氣的本色。一名網友昨（5）日晚間外出覓食，在排隊購買知名肉燥飯時，意外撞見朴寶劍就在店外壁邊停留，讓他當場愣住，直呼：「這種機率比中樂透還扯！」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 25
瓊瑤女神失智忘記丈夫...尪懇求「整回18歲」喚初戀悸動 全場鼻酸
台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》，今（5）日起將陸續釋出6支「人性議題篇」預告，聚焦六段真實又刺痛人心的故事。從外貌焦慮、失智之愛、窒息關係、性別認同到身體自主，每個角色的選擇都不只是為了變美，直面現代社會最真實的困境。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
IU忍痛拒「心愛1台味」 打卡甜喊：愛台灣粉絲！
娛樂中心／江姿儀報導南韓頒獎典禮AAA（Asia Artist Awards）今年（2025年）首度移師台灣舉辦，將於今（6日）、明（7日）兩天在高雄世運主場館盛大登場。昨（5日）張員瑛、潤娥、朴寶劍等多位韓星陸續抵達高雄小港機場，連台籍藝人葉舒華也回台主持盛典，現場湧入大批粉絲，為一睹偶像風采擠爆機場。其中，人氣女星IU抵台對著熱情粉絲比愛心，還在IG發限動告白「愛台灣粉絲」。民視 ・ 8 小時前 ・ 5
詐騙最多不是小紅書！社群詐騙冠軍是它 官方數據曝光
內政部以詐騙猖獗為由，宣布封鎖在台灣擁有超過300萬用戶的小紅書APP一年，消息一出引發網友熱議。對此，就有網友翻出過往的統計資料，事實上涉嫌詐騙的社群平台最多的是Facebook，統計的圓餅圖小紅書甚至沒有在上面。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 34
晚年不交朋友，也不串門子？人生下半場的高級活法：不合群也可以
朋友是一生中的寶貴財富，然而，年老後的朋友不求多，應結交能自在相處的夥伴。洪建全基金會創辦人簡靜惠，退休後有豐富的人生計畫待開，然而，一場中風導致她的右半邊肢體失去知覺，於是她學著與病同行，與身體對話。簡靜惠於《面對老，我有備而來》一書中，分享自己的生命淬鍊，帶領讀者思考：年老後要坐著哀嘆？還是做好準備，迎接新的可能？以下為原書摘文：優活健康網 ・ 1 天前 ・ 5
吳慷仁回歸台劇《時候》 言承旭、張鈞甯再合體「十大豪華卡司曝光」
導演曹瑞原新作《時候 A Time》，5日正式公佈卡司名單，由言承旭、陳意涵、張鈞甯、吳慷仁、梁正群主演，該劇也是吳慷仁簽約中國大陸經紀公司後，再度回歸台劇新作。特別的是，張鈞甯這回不只演出，還擔任了本劇監製，曹瑞原導演特別感謝對方，讓他可以更專注於創作：「賣片的事情就交給鈞甯處理。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 28
炎亞綸才宣布進軍泰國開唱！突宣布延期、開放退票「真實原因曝光」
炎亞綸日前在生日會送上驚喜，推出全新專輯《Ikigai》，並宣布在12月20日要飛往泰國曼谷當地開唱，是他首次在泰國舉辦演唱會，4日卻突然宣布延期。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 29
F4真的變F3了！無預警發新歌MV 周杰倫、阿信超夢幻組合讓粉絲嗨翻
F4今年7月登上五月天大巨蛋演唱會合體，勾起許多粉絲過往回憶，原本傳出F4要準備新專輯跟巡演等規劃，但朱孝天「大嘴巴」而因此喊卡。先前《鏡報》獨家報導，F4將會變成F3形式推出新歌，昨（5）日相信音樂無預警發布〈恆星不忘Forever Forever〉，由「F3」言承旭、吳建豪、周渝民，再搭配上天王周杰倫及天團五月天阿信共5人一起合唱，再度讓眾多粉絲嗨翻。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 7
AAA紅毯／朴寶劍來了！黑白西裝帥度破表 「全方位飯撒」粉絲瞬間淪陷
年度亞洲娛樂盛典《Asia Artist Awards》（AAA）今（6）日在高雄國家體育場熱鬧登場，眾星在紅毯陸續亮相，其中最令人期待的，就是以頒獎嘉賓身分抵達的朴寶劍。他身穿黑白配色西裝帥氣登場，氣場全開，更是對四面八方的觀眾和攝影機瘋狂飯撒、比愛心，現場粉絲相機、手機狂拍，尖叫聲完全沒停過。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話