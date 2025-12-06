AAA典禮／新人獎三團同奪！AHOF台灣、中國籍成員都缺席 僅7人到場領獎

娛樂中心／綜合報導

AHOF。（圖／翻攝自IG）

2025 Asia Artist Awards（AAA亞洲明星盛典）今（6）日在高雄世運主場館熱鬧登場，典禮下午4點準時開場，第一個揭曉的是音樂類「最佳年度新人獎」。今年共有 AHOF、NEXZ、KickFlip 三組男團同時獲獎，不過 AHOF 一登台便引發討論，原本9人編制的團體，現場僅有7位成員到場領獎。

AHOF 的台灣成員簡志恩因健康因素正在休養，預計明年1月才恢復活動；中國籍成員張帥博則在3日被公司公告因行程無法來台。兩人皆缺席高雄典禮，也無緣參與此次舞台。

NEXZ 由韓國 JYP 娛樂與日本索尼音樂合作推出，全員都在日本出生，其中 SO GEON 具韓國國籍，作品以韓文單曲〈Ride the Vibe〉出道。登台時他們特地準備中文致詞，笑著向台下喊：「謝謝你們為我們加油，我愛你們！」

另一組得獎團體 KickFlip 同樣出自 JYP，今年1月正式出道，代表作為〈응 그래 (Umm Great)〉。團體由《LOUD》選秀中脫穎而出的啟訓、亜丸、佳樹、東玹，加上練習生東花、主汪、旻帝組成，是今年備受關注的新人男團之一。

台灣方面則由三立電視（SET）取得有線電視獨家轉播權，三立都會台（CH30）將完整呈現盛典內容。今日下午3點起直播藝人繞場與紅毯直擊，5點播出頒獎典禮；明（7）日下午6點則帶來「ACON 2025」，讓無法到場的粉絲也能透過電視同步感受年度盛事魅力。

