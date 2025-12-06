AAA典禮／最佳情侶獎出爐！朴寶劍「紳士攙扶IU上台」 超甜互動掀暴動

記者王培驊／綜合報導

IU 與朴寶劍拿下 Best Couple（最佳情侶）獎。（圖／STARNEWS提供）

AAA 頒獎典禮上，人氣劇《苦盡柑來遇見你》持續發威，IU 與朴寶劍拿下 Best Couple（最佳情侶）獎。張員瑛上台揭曉時還笑說「果然跟我預想的一樣」，話一出讓現場粉絲早已興奮不已。得獎瞬間，朴寶劍立刻伸手示意 IU，可以攙著他一同走向舞台，整個紳士氣場瞬間掀起尖叫聲。《苦盡柑來》中的「哈西大叔」崔代勳也坐在台下，看到兩人獲獎時不停拍手祝賀，畫面相當溫暖。

朴寶劍攙扶IU上台領獎。（圖／STARNEWS提供）

上台後朴寶劍率先致詞，他表示：「我想先感謝神，謝謝祢的愛，也謝謝 IU 和所有前輩們。我知道大家都在學韓文，透過 KPOP 和韓劇認識我們，我會更加努力，為大家帶來更多更好的影視作品。」IU 接著也感性發言：「謝謝大家喜歡《苦盡柑來遇見你》，也謝謝朴寶劍。」簡短卻真摯的感謝，讓粉絲再度陷入劇中 CP 的魅力。

AAA頒獎典禮，台灣方面由三立電視（SET）取得有線電視獨家轉播權，三立都會台（CH30）將完整呈現盛典內容。今日下午3點起直播藝人繞場與紅毯直擊，5點播出頒獎典禮；明（7）日下午6點則帶來「ACON 2025」，讓無法到場的粉絲也能透過電視同步感受年度盛事魅力。

