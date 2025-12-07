AAA典禮／朴寶劍坐不住！台下主動貼近林俊傑 網笑：是在告白吧

記者林汝珊／高雄報導

朴寶劍主動搭話林俊傑。（圖／Threads@iihoho__提供）

亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA）昨（6）日在高雄世運主場館落幕，其中朴寶劍在台下「主動搭話」林俊傑（JJ）的畫面曝光，被網友笑稱根本是在「告白」，兩人超有禮貌的互動瞬間掀起熱烈討論。

林俊傑此次受邀出席AAA，是全場唯一受邀的華語歌手。典禮進行中，朴寶劍被捕捉到突然湊向林俊傑打招呼，JJ也立刻轉頭熱情回應，兩人握手、點頭、鞠躬，一連串互動可愛又紳士，讓粉絲全笑翻，直呼：「寶劍來頒獎根本來交朋友的」、「對誰都那麼親切，難怪人人都愛他」。

林俊傑獲獎。（圖／starnews提供）

此外，林俊傑不只獻唱《修煉愛情》，更與WOOKZ（曹承衍）合唱《背對背擁抱》引爆現場尖叫。他更驚喜抱回「2025年度藝人獎」，讓本人也忍不住在台上自嘲：「我以為我是來表演的。」

