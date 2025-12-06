AAA典禮／朴寶劍拋下IU！「合體前女友」領傳奇CP獎 牽手上台全場暴動

記者王培驊／綜合報導

2025 Asia Artist Awards（AAA）今（6）日在高雄世運主場館登場，今年是典禮邁入 10 週年的重要里程碑。最引爆全場的瞬間，落在「10週年傳奇CP獎」頒給《雲畫的月光》組合，朴寶劍與金裕貞。兩人自2016年合作古裝劇後便成為劇迷心中的經典螢幕情侶，時隔近10年再度同台領獎，讓現場粉絲尖叫聲停不住。

《雲畫的月光》組合，朴寶劍與金裕貞獲頒10週年傳奇CP獎。（圖／STARNEWS提供）

這對傳奇CP被念到名字時都露出明顯驚訝，隨後自然地牽起彼此的手一起走上舞台，還在台上對著鏡頭比出愛心，默契依舊滿分。朴寶劍提到，《雲畫的月光》明年正好滿10週年，此刻能和金裕貞一起站上AAA舞台，「真的很感謝」。金裕貞則笑說，能和寶劍再次並肩領獎「意義很特別」，並承諾會以更好的作品回報大家。

《雲畫的月光》組合，朴寶劍與金裕貞獲頒10週年傳奇CP獎。（圖／STARNEWS提供）

有趣的是，朴寶劍今晚稍早才和IU憑電影《苦盡柑來遇見你》拿下「最佳CP獎」。短時間內連續與「前後螢幕女友」上台，也被粉絲笑稱是「前女友和現女友在高雄名場面同框」。今年AAA由李俊昊、張員瑛共同主持，演員陣容豪華，包括強祐碩、金裕貞、文素利、朴寶劍、佐藤健、IU、林潤娥、惠利等人皆到場，讓高雄世運主場館宛如大型韓流現場。

AAA頒獎典禮，台灣方面由三立電視（SET）取得有線電視獨家轉播權，三立都會台（CH30）將完整呈現盛典內容。今日下午3點起直播藝人繞場與紅毯直擊，5點播出頒獎典禮；明（7）日下午6點則帶來「ACON 2025」，讓無法到場的粉絲也能透過電視同步感受年度盛事魅力。

