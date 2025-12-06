AAA典禮／潤娥超狂十級中文秒切換 影后台上告白他：我好喜歡你

記者林汝珊／高雄報導

潤娥切換中文發表感言。（圖／starnews提供）

年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，6、7 日連續兩天在高雄國家體育場盛大舉行。稍早頒發「Grand Prize Best Actress of the year 」由文素利及潤娥獲獎。

擁有十級中文能力的潤娥，除了用韓文發表感言外，也瞬間切換中文，表示：「謝謝大家喜歡我，喜歡我的電視劇，也喜歡我的作品，請大家繼續關注我」，全場立刻歡呼；此外，獲獎的文素利更不忘告白：「這可以說嗎？我好喜歡CORTIS」，台上心動告白，逗笑大家。

文素利台上告白。（圖／starnews提供）

三立電視(SET)今年取得台灣有線電視獨家轉播權，將透過娛樂指標頻道-三立都會台(CH30)完整播出盛典。12月6日頒獎典禮當天下午3點起，直播藝人繞場及紅毯訪問，5點播出完整頒獎典禮；12月7日下午6點播出「ACON 2025」，讓無法親臨現場的觀眾也能透過電視與全亞洲同步感受年度盛事魅力。

