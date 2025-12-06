AAA典禮／舒華見到IU秒變粉絲！模仿《苦盡》招牌眨眼 她暖心反應曝光

娛樂中心／綜合報導

舒華在採訪環節向IU告白。（圖／STARNEWS提供）

南韓年度重量級盛典 2025 Asia Artist Awards（AAA） 迎來十週年，今年首度移師台灣舉行，典禮將於本週末在高雄世運主場館正式登場。活動採訪時最吸睛的畫面之一，就是i-dle成員 舒華 在鏡頭前對自己的本命 IU 真情告白，瞬間讓全場氣氛變得又甜又可愛。

舒華一直公開表示自己是 IU 的忠實粉絲，這次終於能在同一活動上同框，她把握難得機會，在訪問中大方喊話：「IU 前輩，我真的非常喜歡妳，我是妳的粉絲！會努力成為像妳一樣的人。」語氣軟萌害羞，直接把 IU 甜到心都融化。

舒華在台上更重現《苦盡柑來遇見你》金宣虎的招牌撒嬌動作，讓IU笑了出來。（圖／STARNEWS提供）

她更突然興奮表示「前輩，我有東西要表演給妳看！」接著當場重現《苦盡柑來遇見你》金宣虎的招牌撒嬌動作，讓周圍笑聲不斷。IU 也暖心用同樣的動作回應，兩人的互動充滿愛意，成為活動上最可愛的名場面之一。

舒華之後也向粉絲問候：「大家好，我是舒華！今天的表演喜歡嗎？」接著再次對 IU 說：「前輩，我真的是你的大粉絲，妳唱歌好聽、演戲也很棒，而且妳真的非常漂亮。」真情流露的模樣完全寫在臉上。

AAA頒獎典禮，台灣方面由三立電視（SET）取得有線電視獨家轉播權，三立都會台（CH30）將完整呈現盛典內容。今日下午3點起直播藝人繞場與紅毯直擊，5點播出頒獎典禮；明（7）日下午6點則帶來「ACON 2025」，讓無法到場的粉絲也能透過電視同步感受年度盛事魅力。



