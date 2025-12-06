AAA典禮／開場就炸翻！張員瑛合體李俊昊華爾滋 中文喊：準備好了嗎

記者林汝珊／高雄報導

年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，6、7 日連續兩天在高雄國家體育場盛大舉行。頒獎典禮於下午4點準時開始，張員瑛、李俊昊兩位主持一同跳華爾滋開唱場，相當驚艷。

張員瑛、李俊昊開場大跳華爾滋。（圖／翻攝自LINE TV）

兩位並用中文向觀眾招呼，先是李俊昊表示：「很高興見到大家，我是李俊昊」，張員瑛接著說：「很高興，我是張員瑛」接著喊話：「準備好一起享受了嗎」，全場5萬粉歡呼。

廣告 廣告

張員瑛、李俊昊開場。（圖／翻攝自LINE TV）

三立電視(SET)今年取得台灣有線電視獨家轉播權，將透過娛樂指標頻道-三立都會台(CH30)完整播出盛典。12月6日頒獎典禮當天下午3點起，直播藝人繞場及紅毯訪問，5點播出完整頒獎典禮；12月7日下午6點播出「ACON 2025」，讓無法親臨現場的觀眾也能透過電視與全亞洲同步感受年度盛事魅力。

更多三立新聞網報導

AAA紅毯／潤娥黑禮服綁蝴蝶結美翻全場！中文指令秒聽無需翻譯

AAA紅毯／IU壓軸登場！髮絲飄逸「美到像拍畫報」黑亮片禮服仙氣爆棚

AAA紅毯／舒華仙到發光！主持人嗨喊「台灣的孩子」5萬人嗨翻

AAA紅毯／太仙了！張員瑛合體李俊昊主持 她白紗現身5萬人全醉

