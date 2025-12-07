AAA典禮／韓團成員稱台灣國家！遭小粉紅怒出征 她急發文道歉：中國見

記者王培驊／綜合報導

ALLDAY PROJECT成員Bailey（中）的發言引發小粉紅怒火。（圖／STARNEWS提供）

韓國年度娛樂盛事「2025 Asia Artist Awards」（AAA）昨（6）日在高雄世運主場館落幕，新出道的混合團體 ALLDAY PROJECT 拿下新人獎、New Wave 獎與 Best Artist 獎，原本風光的舞台卻因成員 Bailey 的一句話意外引爆爭議。她在領獎發言時提到能站在「這個美麗的國家」的舞台演出十分榮幸，未料這段致詞遭中國網友炮轟，引發政治性罵戰。

廣告 廣告

今日 Bailey 透過社群公開道歉，表示了解有粉絲因她的用詞感到不安，強調自己並無任何政治立場，只是想表達對現場粉絲的感謝。她在聲明中寫下：「我的本意只是向到場支持的粉絲表達感激，高雄是非常美麗的城市，來到這裡真的很開心。」她也再次致歉，表示尊重所有粉絲，「若我的發言造成不適，我真心道歉，我們會努力以真誠回應每一份支持。」最後還補上一句：「期待未來能在中國再見到大家。」

ALLDAY PROJECT成員Bailey在社群上發文道歉。（圖／翻攝自X）

Bailey 當時以英文發言，真摯感謝能在台灣表演，也感謝公司、工作人員與粉絲 DAYONE 的支持，最後還以中文說「我愛你」掀起現場歡呼。不過致詞片段在中國社群遭到放大檢討，大批小粉紅湧入官方帳號留言，讓原本的榮耀時刻瞬間被捲入政治風波。

更多三立新聞網報導

ACON／台灣囡仔來了！馬蒔權台味全開喊「打給厚」 合體舒華扛主持重任

ACON／音樂節今登場！舒華回家鄉擔綱主持 「13組超強卡司」嗨翻4小時

AAA典禮／韓團美籍成員喊「台灣是美麗國家」！小粉紅氣炸：等著被封殺

訪問／町田啓太來台！大啖麻醬麵、想挑戰臭豆腐 曝身材管理：增重更累

