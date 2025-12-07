AAA典禮／韓團美籍成員喊「台灣是美麗國家」！小粉紅氣炸：等著被封殺

娛樂中心／綜合報導

ALLDAY PROJECT成員Bailey（中）的發言引發小粉紅怒火。（圖／STARNEWS提供）

韓國年度盛事AAA（2025 Asia Artist Awards）昨（6）日在高雄世運主場館登場，新出道的混合團體ALLDAY PROJECT氣勢如虹，一舉拿下「新人獎」、「New Wave獎」與「Best Artist獎」等多項肯定，原本應該是團體出道以來最風光的一晚，卻因韓裔美籍成員Bailey一句「美麗的國家」意外引爆政治爭議，讓中國小粉紅瞬間情緒失控，在社群上全面開戰。

ALLDAY PROJECT領獎時由Bailey代表發言，她以英文向台下致意，表示能受邀來到台灣、站在「這個美麗的國家」的舞台演出，與眾多優秀藝術家同場入圍，是一份讓人難忘的榮耀，並感謝公司、工作人員與DAYONE（粉絲名）的支持，最後以一句中文「我愛你」作結，氣氛原本溫馨，沒想到這段致詞在中國社群中掀起強烈反彈。

Bailey(右)稱台灣為「漂亮的國家」，讓中國粉絲氣炸。（圖／STARNEWS提供）

大量小粉紅湧入她的IG要求道歉，留言狠酸「小貝你瘋了吧」、「李在明都不敢這樣說，直接抬走吧」、「英語母語不可能不知道這代表什麼」、「馬上道歉，不然等著被封殺」，更有人認定她違反政治禁忌，直指「引發歧義就該道歉，要表明台灣是中國的」。部分中國粉絲悲觀認為道歉也無法挽回市場，「黑廠一定會要求她出面處理」、「連物料都會被延後」。還有中粉認為此事已觸及敏感紅線，堅持公司必須立刻表態。

事態升溫後，中國粉絲甚至聯名寫信給經紀公司THE BLACK LABEL，要求公司給出「合理解釋」。信中聲稱理解Bailey「熱愛中國」，卻認為她在「中國台灣」頒獎典禮上以「國家」稱呼台灣，恐被外界解讀成支持台獨，已在中國造成抵制聲量，並強調「必須盡快澄清以避免影響ALLDAY PROJECT在中國的活動」，內容措辭嚴厲。

跟小粉紅的憤怒形成鮮明對比的是，台灣粉絲幾乎同一時間湧入留言區集體護駕，留言寫下「台灣Dayone永遠挺Bailey」、「粉紅玻璃又碎滿地」、「我們就是國家，聽到了沒」、「不要道歉，我們永遠愛妳」，也有人反嗆「不要把你們的體制套在別人身上，這根本是霸凌」，甚至嘲諷「誰敢去中國開演唱會，又不是人人買得起」。兩岸留言在她的社群下持續拉鋸，整個討論區擠滿政治對立與粉絲護駕的情緒。

本該是ALLDAY PROJECT出道以來最值得紀念的一刻，卻因一句「美麗的國家」迅速演變成跨海紛爭，目前THE BLACK LABEL尚未對事件發表任何回應，外界也在觀察後續是否會進一步影響團體在亞洲市場的活動。

AAA頒獎典禮，台灣方面由三立電視（SET）取得有線電視獨家轉播權，三立都會台（CH30）將完整呈現盛典內容。今（7）日下午6點則帶來「ACON 2025」，讓無法到場的粉絲也能透過電視同步感受年度盛事魅力。

