AAA典禮／CORTIS唱「吳麗萍你好像搭丟賽」！網笑：神級迷因台灣人才懂
記者王培驊／綜合報導
韓國重量級頒獎禮AAA今（6日）晚在高雄國家體育館登場，IVE張員瑛連五年擔任主持人，與2PM李俊昊一同以華爾滋開場，全場瞬間尖叫。典禮雲集超過40組韓星，其中出道僅四個月的CORTIS最受台灣網友關注，因夯曲〈GO!〉裡的韓文原句「우린 필요 없어 다른 sign」被空耳成「吳麗萍你好像搭丟賽」，在台灣掀起迷因旋風。昨晚他們終於在台灣首度現場演唱，前奏一下，全場5萬名觀眾瞬間暴動。
「吳麗萍」迷因也在典禮現場達到巔峰，網路上瘋狂洗版台灣網友的留言，許多人在社群笑稱韓文原句的確唸起來像「吳麗萍踩到屎」，還有人搞笑補充「吳麗萍準備提告，公然侮辱她踩到屎」。也有粉絲笑到停不下來，直呼「整整10分鐘沒辦法回神」、「希望現場有人大聲唱吳麗萍版本」、「這是繼FTISLAND南部弄假牙後新的經典迷因」。甚至有網友總結：「只有台灣人才聽得懂的神級空耳。」CORTIS在高雄的第一次正式舞台不只氣勢驚人，連迷因也陪他們一起殺進全場。
CORTIS是BIGHIT MUSIC時隔6年推出的新人男團，人氣一路狂飆，台泰混血成員趙雨凡（JAMES）更因上週在MAMA頒獎喊出超道地的「準備好了嗎？」成功圈粉。今晚他們一口氣開麥演出〈GO!〉與〈What You Want〉，台下COER大聲應援，迷因歌詞搭配全場吶喊效果驚人。團體稍後更拿下BEST PERFORMANCE獎，JAMES上台領獎時難得全程用中文致意，「能收到這個獎感到非常榮幸，謝謝」，接著又害羞喊出「Thank you COER！」引發粉絲尖叫連連。
AAA頒獎典禮，台灣方面由三立電視（SET）取得有線電視獨家轉播權，三立都會台（CH30）將完整呈現盛典內容。今（7）日下午6點則帶來「ACON 2025」，讓無法到場的粉絲也能透過電視同步感受年度盛事魅力。
