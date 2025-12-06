AAA典禮／CORTIS奪獎！台灣囡仔趙雨凡「感言說中文」 霸氣喊1字全嗨翻

記者王培驊／綜合報導

CORTIS抱回BEST PERFORMANCE（最佳表演獎）。（圖／STARNEWS提供）

韓國天團防彈少年團（BTS）的師弟團 CORTIS 今（6）日在《AAA 2025》拿下 BEST PERFORMANCE（最佳表演獎），首次在台灣登台就抱回大獎，現場5萬名粉絲陷入暴動。頒獎典禮於高雄國家體育場舉行，CORTIS 上台領獎時，台泰混血成員趙雨凡（JAMES）發言時，他難得在台上說中文，先是表示：「能收到這個獎，感到非常榮幸，謝謝。」接著還害羞地用英文喊出粉絲名：「Thank you COER！」讓全場瞬間尖叫。

CORTIS台灣成員趙雨凡用中文發言，讓台下粉絲超感動。（圖／STARNEWS提供）

粉絲也在網路上瘋狂留言：「趙雨凡終於可以大大方方講中文了」、「他第一次在台灣叫 COER 超可愛」、「怎麼講中文講得這麼軟綿綿」、「趙雨凡怎麼有點草零呆，超萌」。

CORTIS在AAA頒獎典禮上的表演也相當精采。（圖／STARNEWS提供）

本屆《AAA》迎來十週年，首次移師台灣舉辦，兩日活動均在高雄國家體育場進行，並透過 MTN 與 Weverse 同步轉播。CORTIS 當天也帶來〈GO!〉、〈What You Want〉等高能舞台，被粉絲大讚「新人氣勢完全爆棚」。

AAA頒獎典禮，台灣方面由三立電視（SET）取得有線電視獨家轉播權，三立都會台（CH30）將完整呈現盛典內容。今日下午3點起直播藝人繞場與紅毯直擊，5點播出頒獎典禮；明（7）日下午6點則帶來「ACON 2025」，讓無法到場的粉絲也能透過電視同步感受年度盛事魅力。

