AAA典禮／CORTIS震撼全場！趙雨凡返鄉演出 粉驚：應援聲大到不可思議

娛樂中心／綜合報導

CORTIS的表演讓現場粉絲超驚豔，紛紛表示「完全不像剛出道的團體」。（圖／讀者提供）

韓國新人男團 CORTIS 今（6）日登上高雄國家體育場，為《Asia Artist Awards》（AAA）十週年盛典帶來震撼舞台，以〈GO!〉、〈What You Want〉兩曲點燃全場氣氛。雖然才剛出道不久，但現場粉絲狂讚他們「實力完全不像新人」，應援聲音量更是一開場就爆表。

CORTIS登上AAA的表演舞台。（圖／翻攝自LINE TV）

今年 AAA 首度移師台灣舉辦，並使用 TWICE 演唱會同款 360 度四面舞台，大型 LED 結構讓觀眾無論坐在哪個座位，都能零死角感受表演震撼。紅毯從下午2點開始，CORTIS 現身時瞬間引爆尖叫，5萬名觀眾情緒全面沸騰。團內最受台灣粉絲關注的，是有台泰混血背景、曾在台灣求學的 JAMES（趙雨凡）。這次是他首次在台灣正式登台演出，不少粉絲特地拉布條、喊口號支持。

CORTIS登上AAA的表演舞台。（圖／翻攝自LINE TV）

AAA 盛典及 ACON 2025 將於 6、7 日透過 MTN 與 Weverse 全球直播，讓無法到場的粉絲也能同步感受這股爆發力十足的舞台魅力。台灣方面則由三立電視（SET）取得有線電視獨家轉播權，三立都會台（CH30）將完整呈現盛典內容。今日下午3點起直播藝人繞場與紅毯直擊，5點播出頒獎典禮；明（7）日下午6點則帶來「ACON 2025」，讓無法到場的粉絲也能透過電視同步感受年度盛事魅力。

