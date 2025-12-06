AAA典禮／GD驚喜登場5萬粉暴動！IU突獲傳奇女歌手 慌張反應曝光

記者林汝珊／高雄報導

IU奪下 「傳奇女歌手獎」。（圖／starnews提供）

年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，6、7 日連續兩天在高雄國家體育場盛大舉行。稍早「國民天后」IU意外奪下 「傳奇女歌手獎」；「傳奇男歌手獎」則由 GD抱回。

GD透過影片現身。（圖／starnews提供）

由於IU本次頒獎典禮是以演員身分參加，突獲得「傳奇女歌手獎」讓她一時相當慌張，直呼：「突然拿到屬於歌手的獎，讓我不知所措，甚至覺得有點抱歉」，表示也會繼續以歌手身分努力活動；而獲得傳奇男歌手獎的GD也透過影片發表感言，畫面一公開，5萬粉絲瞬間瘋狂。

三立電視(SET)今年取得台灣有線電視獨家轉播權，將透過娛樂指標頻道-三立都會台(CH30)完整播出盛典。12月6日頒獎典禮當天下午3點起，直播藝人繞場及紅毯訪問，5點播出完整頒獎典禮；12月7日下午6點播出「ACON 2025」，讓無法親臨現場的觀眾也能透過電視與全亞洲同步感受年度盛事魅力。

