AAA典禮／IU奪最大獎！高雄為她「煙火狂放1分鐘」 台上驚呼：怎又是我

韓國指標性頒獎典禮「2025 Asia Artist Awards」10週年首度移師台灣，高雄世運主場館今（6）日晚間星光雲集。其中最受矚目的「年度最佳演員」大賞由《苦盡柑來遇見你》主演 IU（李知恩）奪下。她名字一被唸出，全場燈光瞬間暗下，緊接著天幕炸出近一分鐘的煙火，震撼的畫面讓現場觀眾、藝人全都站起來鼓掌。

IU奪下年度最佳演員大獎。（圖／STARNEWS提供）

IU上台時依舊難掩激動，用中文向粉絲喊謝謝，接著以柔和語氣分享心情：「今年真的收到好多好多獎，但我好像還沒正式跟公司說謝過。」她特地向經紀公司與合作團隊示意感謝，也向粉絲深深鞠躬，「還有今天在場的所有觀眾，你們站在這麼久，比我們在台上更累、更餓，也更辛苦，我真的很感謝你們。」她也笑說，今天頻繁上台，可能觀眾看到會覺得「又是她」，但她立刻補上一句：「不好意思，我以後還打算更常出現，讓你們看到煩為止。」引來全場爆笑。

IU奪下年度最佳演員大獎，高雄為她煙火狂放一分鐘。（圖／讀者提供）

值得一提的是，IU原本今天是以演員身分受邀，沒想到一路從 Fabulous、Best Couple、Hot Trend 拿到 Legendary Solo，驚喜指數節節上升。當她抱下「傳奇女歌手」獎時還忍不住傻笑：「我今天是演員耶，怎麼突然拿到歌手的獎？有點不知道該怎麼反應。」她也承諾會好好準備，未來帶來屬於「歌手IU」的舞台。

IU奪下年度最佳演員大獎，高雄為她煙火狂放一分鐘。（圖／讀者提供）

傳奇男歌手獎則由權志龍（G-Dragon）拿下，他透過事前錄製的影片向粉絲道謝。團體獎部分，BLACKPINK、BTS 也雙雙登榜。稍早 IU 再度拿下「年度藝人獎」，主辦單位第二次替她施放煙火，場面比頒獎典禮高潮還高潮。加總今天，她已橫掃五項大獎，完全成為 AAA 10 週年的最大贏家。

AAA頒獎典禮，台灣方面由三立電視（SET）取得有線電視獨家轉播權，三立都會台（CH30）將完整呈現盛典內容。今日下午3點起直播藝人繞場與紅毯直擊，5點播出頒獎典禮；明（7）日下午6點則帶來「ACON 2025」，讓無法到場的粉絲也能透過電視同步感受年度盛事魅力。

