AAA典禮／IU媽媽奪影后！感言講一半...突脫稿喊：我真的好喜歡CORTIS
娛樂中心／綜合報導
2025 Asia Artist Awards（AAA）今（6）日在高雄世運主場館盛大登場，今年影后級的「年度最佳女演員獎」由文素利與潤娥（Yoona）共同抱走，成為當晚焦點。
文素利以《苦盡柑來遇見你》展現細膩層次的情感演技，成功擄獲全世界觀眾的心。她上台領獎時神情真摯，感性回憶自己曾在沙漠看過「星星像下雨般落下」的景象，直呼：「今晚你們舉起的燈光，讓我再次看到那片星空。你們才是真正的明星。」一席話讓全場瞬間變得溫柔又浪漫。
她接著感性說，台下所有拼命在舞台上表演的藝人都讓她深感尊敬，「今天真的很享受，也謝謝邀請我來」，並承諾會帶著更有趣、更多面的演技再與大家見面。致詞到一半，她突然提到：「可以說這個嗎？我真的好喜歡 CORTIS 的舞台。」意外向男團 CORTIS喊話，讓現場爆出大笑。
另一位影后得主潤娥，則以 tvN 爆款戲劇《暴君的廚師》創下現象級話題，人氣一路狂飆。她開心表示：「今年因為《暴君的主廚》過得非常幸福，現在又能抱走影后，真的像是完美的收尾。」她也一一感謝導演、編劇、劇組，以及一路相挺的前後輩演員，最後更溫柔向粉絲喊話：「謝謝一直支持我的 SOONE，我愛你們。」
潤娥提到，這部作品透過「料理」把人與人之間連結起來，「再次感受到飲食文化能讓大家聚在一起的力量」，也預告未來將帶著更多作品回到觀眾面前。
今年AAA由李俊昊、張員瑛共同主持，現場星光熠熠，包括朴寶劍、金裕貞、佐藤健、IU、林潤娥、惠利等演員齊聚；歌手陣容則有 RIIZE、Stray Kids、LE SSERAFIM、ATEEZ、i-dle 舒華、IVE 等強勢出演，讓高雄世運主場館化身巨大韓流主場。
AAA頒獎典禮，台灣方面由三立電視（SET）取得有線電視獨家轉播權，三立都會台（CH30）將完整呈現盛典內容。今日下午3點起直播藝人繞場與紅毯直擊，5點播出頒獎典禮；明（7）日下午6點則帶來「ACON 2025」，讓無法到場的粉絲也能透過電視同步感受年度盛事魅力。
更多三立新聞網報導
AAA典禮／朴寶劍拋下IU！「合體前女友」領傳奇CP獎 牽手上台全場暴動
AAA典禮／舒華見到IU秒變粉絲！模仿《苦盡》招牌眨眼 她暖心反應曝光
AAA典禮／舒華、林俊傑同框！罕見合體受訪台下暴動 他喊：覺得超榮幸
AAA典禮／CORTIS奪獎！台灣囡仔趙雨凡「感言說中文」 霸氣喊1字全嗨翻
