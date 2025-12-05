AAA再少一位！主辦公告證實了 日大咖女王突缺席「最大關鍵」曝光

記者陳宣如／綜合報導

原定於本週六（12月6日）在高雄舉行的「2025 ASIA ARTIST AWARDS（AAA）」頒獎典禮，日韓混血饒舌女王恰米娜（CHANMINA）將因健康因素缺席。主辦方今（5日）下午緊急透過官方公告向觀眾與粉絲說明情況，並對期待見到她的支持者表達歉意。

日本饒舌女王恰米娜（CHANMINA）將因健康因素缺席本次在高雄舉行的AAA頒獎典禮。（圖／翻攝自IG @minachanxx）

CHANMINA是日本知名饒舌歌手與音樂製作人，2024年與韓國rapper ASH ISLAND（尹辰煐）完婚，育有一名女兒。她曾在社群平台上正式宣佈婚訊，並分享婚禮照片，表示希望大家能溫馨守護他們的家庭。此次缺席 AAA，也讓不少粉絲留言送上祝福，希望她早日康復，並期待將來能與丈夫ASH ISLAND一同登台演出。

CHANMINA在2024年與韓國rapper ASH ISLAND（尹辰煐）完婚，育有一名女兒。（圖／翻攝自IG @minachanxx）

官方公告中指出，CHANMINA十分期待參與本次頒獎典禮，但將依照醫療團隊建議接受充分治療與休養。主辦方向觀眾與粉絲再次致歉，並感謝大家的理解與支持。AAA主辦單位強調，活動將持續以藝人與觀眾的健康為首要考量，並確保所有進場觀眾享有安全、愉快的觀賞體驗。本次AAA的其他演出及頒獎藝人已陸續抵台，活動安排仍在積極進行中。

AAA的主辦方今（5日）下午緊急在官方IG公告CHANMINA缺席的聲明。（圖／翻攝自IG @aaa2025_10th）

