AAA周末高雄登場！ AHOF中國成員「行程因素」將缺席

▲ 圖／翻攝自IG＠ahof_official

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

韓國AAA頒獎典禮將於12月6、7日在高雄登場，不少偶像團體也會出席，讓粉絲們超期待。不過，男團AHOF目前確定將有2成員缺席，除了原先的台灣成員簡志恩因健康問題不能來，如今又宣布中國成員張帥博因個人行程因素無法參加，盼歌迷諒解。

AHOF由選秀節目《Universe League》組成，在7月正式出道後成為新一代人氣韓團，這次登上AAA舞台也是他們首次在台亮相，格外令人期待，沒想到官方突然公告，稱張帥博因個人行程因素，將無法參加12月6日的2025 Asia Artist Awards(AAA)以及12月7日的ACON 2025演出，對於廣大粉絲感到抱歉，並保證其日後行程沒有影響、變動。

只是韓團之中的中國成員忽然缺席台灣舞台的情況已非首次，今年5月男團ZEROBASEONE本應全員參加在高雄舉辦的「KT POP」大型拼盤演唱會，怎料，成員章昊和Ricky也因身體狀況不佳，臨時取消登機，儘管主辦單位強調早已備齊所有簽證，仍讓粉絲無法接受。

