AAA場外粉絲擠爆周邊「聽漏音」 IU曬自拍打卡「珍惜台灣粉絲」

韓國年度音樂盛會AAA今（6）天下午登場，這也是10年來首度移師高雄舉辦，將有41組卡司登場，包括朴寶劍、IU、女團IVE等，一早就有粉絲到場館外聽彩排漏音，和應援背板拍照打卡，台視新聞團隊也直擊現場，熱鬧非凡。

直擊！AAA外場 狂粉一早到場準備應援

結合韓國流行音樂以及韓劇為主的韓國AAA典禮首度移師高雄世運，一早場外已經能聽到彩排的聲音，現場也掛滿粉紅旗幟，上頭都是偶像，粉絲也迫不及待擺拍朝聖，有CORTIS粉絲透露昨天去接機，雖然滿遠的，但看到的時候有哭。

粉絲擠爆AAA場外拍照。圖／台視新聞

只是活動下午才開始，世運場館周邊一早已擁入滿滿人潮，排隊隊伍延伸好幾公尺，準備領取演唱會神器還有各種應援、背板、小物，打卡和偶像雙向奔赴，藝人IU也暖心在IG用自拍照打卡，展示珍惜台灣粉絲的心情。

粉絲擠爆AAA場外拍照。圖／台視新聞

IU在IG示愛台灣粉絲。圖／翻攝自IG

史上最多韓星聚集高雄 全民出門「賭運氣」

而有內壢、大溪粉絲今天早上剛出發直奔高雄，帶了兩支不同隊的應援手燈，一整天都在裡面不怕餓，有帶一點吃的。

AAA迎來十周年，將有41組藝人齊聚包括IU、朴寶劍、IVE、潤娥等超華麗出席陣容，也被喻為是台灣有史以來最多韓星聚集的時刻，預計吸引五萬名歌迷朝聖，只為一睹明星風采。

粉絲拿著偶像小物應援。圖／台視新聞

高雄／張綺云、盧柏璁、許修銘 責任編輯／張碧珊

