AAA大咖朴寶劍來了！現場暴動秒淪陷 親切收信沿途揮手 女粉激動爆哭

娛樂中心／綜合報導

韓流超人氣男神朴寶劍抵達高雄小港機場，立刻引發現場刺耳的尖叫聲。（圖／記者薛仁宏攝影）

2025年AAA（Asia Artist Awards）即將於明天起一連2天在高雄世運主場館登場，韓星陸續抵台掀起熱潮。其中韓流超人氣男神朴寶劍今（5）日下午現身小港機場，粉絲原本就擠得水泄不通，剛踏出通道立刻引發現場刺耳的尖叫聲。一走出入境大門便展現「寵粉代表」本色，全程親切指數爆表。

朴寶劍身穿休閒灰上衣、黑長褲、戴著黑框眼鏡亮相，簡約穿搭仍難掩氣質。他親切往右側人群靠近，主動伸手接過粉絲遞上的信件，還彎腰向群眾們問候。隨後沿著動線緩步前行，不時被粉絲喊停，只要有人舉著應援布條或小禮物，他幾乎都停下腳步再收一次。

朴寶劍親切收信，並沿路向粉絲揮手致意。（圖／記者薛仁宏攝影）

由於活動規範無法在現場長時間互動，他離開前特別嘟嘴、鞠躬向粉絲表達歉意，示意「不能多聊真的很抱歉」，態度依舊溫柔有禮。接下第二封信的瞬間，一名近距離對上的女粉絲情緒瞬間潰堤，激動得當場落淚，同行民眾也忍不住尖叫。

朴寶劍在保全引導下緩慢穿越人群，不忘一路揮手，直到踏上接駁車才結束這段暖心機場行程。粉絲紛紛透過社群直呼：「真人比畫面還帥」、「距離他兩步我哭了」。主辦方透露，朴寶劍將擔任今年典禮重要角色，他抵台後也象徵週末活動正式進入倒數階段最高潮。

