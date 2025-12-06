「AAA女神」張員瑛來了！5度扛主持棒 將揪李俊昊跳華爾滋

張員瑛（左）與李俊昊是今晚的AAA典禮主持人。讀者提供

韓國音樂盛事「AAA頒獎典禮」（亞洲明星盛典）今（6日）下午4點在高雄世運主場館揭獎，明天還有「ACON 2025」音樂節輪番登場，兩天活動台灣觀眾都可透過三立都會台或是LINE TV觀看直播。今下午2點人氣偶像們開始步上紅毯，化身「AAA女神」的主持人張員瑛，攜手主持搭檔李俊昊登場時，更是讓全場歌迷扯嗓尖叫，身穿的優雅平口蕾絲禮服更是仙氣爆棚。

張員瑛（左）與李俊昊張員瑛（右）與李俊昊比出愛心POSE。翻攝STAR NEWS

精通英日韓的張員瑛，今年已是5度主持AAA頒獎典禮盛會，再度扛起主持棒的她，今天預計與主持搭檔李俊昊表演華爾滋優雅揭開活動序幕。而今天張員瑛所屬的IVE也會同台亮相，張員瑛不僅將以專業主持人之姿穩住典禮節奏，還預計以人氣女偶像之姿，散發截然不同的舞台魅力，舉手投足都將是全場焦點。

廣告 廣告

張員瑛（左）與李俊昊坐著高爾夫球車進場。翻攝STAR NEWS

簡稱AAA的Asia Artist Awards 2025，由韓國媒體STARNEWS（스타뉴스）主辦，由於是韓國第一個橫跨韓劇及K-pop的典禮盛會，所以兩天的演出除了偶像輪番登台獻唱，更少不了今年熱播的夯劇演員。該典禮曾在越南河內、日本名古屋、菲律賓馬尼拉與泰國曼谷舉辦，今年10週年首度移師台灣，並選定在能容納5萬觀眾的高雄世運主場館登場。

潤娥比出AAA的手勢。翻攝STARNEWS

日本男神佐藤健也來了。翻攝STARNEWS

惠利今以演員之姿出席，露出修長美腿。翻攝STARNEWS

今年的卡司除了IVE張員瑛、2PM出身的男神李俊昊擔綱主持人，出席典禮的陣容更是星光熠熠，包括夯劇《苦盡柑來遇見你》的IU、朴寶劍、李濬榮、崔代勳、文素利、嚴智苑、姜有皙等劇中演員，以及《暴君的廚師》潤娥、《善意的競爭》惠利、《親愛的X》金裕貞、《我的完美秘書》李浚赫、《外傷重症中心》秋泳愚，就連日本男神佐藤健都受邀出席。

林俊傑帥氣亮相AAA紅毯。翻攝STARNEWS

偶像部分則有RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii、MEOVV、ATEEZ、 CRAVITY、TWS、NEXZ、xikers、 AHOF、ASH ISLAND、KISS OF LIFE、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER等團體，金曲歌王林俊傑也受邀參與盛會。



回到原文

更多鏡報報導

AAA紅毯開始了！財閥千金Annie率ALLDAY PROJECT登場 唱紅「吳麗萍」的CORTIS也來了

「群馬王子」町田啓太空降松山機場！ 見300鐵粉「貼心舉動」再度暖爆

D.O.都敬秀《操控遊戲》癲狂演技從影最突破！ 池昌旭飛越火海1打15嘆：快累死