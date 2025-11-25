AAA將於高雄世運主場館登場 IU與朴寶劍等眾星雲集

AAA 2025頒獎禮將於高雄世運主場館登場，IU與朴寶劍等眾星雲集。（三立電視提供）

韓國娛樂圈年度指標盛事「Asia Artist Awards（AAA亞洲明星盛典）」今年迎來極具意義的十週年，典禮將首度移師台灣，選定於12月6日、7日在高雄國家體育場盛大舉行。本屆出席陣容堪稱星光熠熠，匯聚了亞洲樂壇與戲劇界的頂尖大咖。主持、演員，IU、朴寶劍、IVE到Stray Kids等都將出席，讓韓劇與KPOP粉絲非常期待。

作為韓國首個結合K-POP、戲劇及電影的跨界頒獎典禮，AAA每年皆以頂級卡司與獨特的合作舞台備受全球矚目。今年典禮由人氣女團IVE成員張員瑛與男神李俊昊聯手主持，活動規劃為期兩天，12月6日將舉辦「2025 Asia Artist Awards」頒獎典禮，7日則緊接登場「ACON 2025」，透過連續兩日不同的展演形式，讓台灣及海外數萬名粉絲能全方位感受韓流文化的震撼魅力。

不能到現場觀看AAA 2025頒獎禮可以透過三立電視與LINE TV收看（翻攝AAA IG）

本屆出席陣容堪稱星光熠熠，匯聚了亞洲樂壇與戲劇界的頂尖大咖。歌手陣容包括金曲歌王林俊傑、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、RIIZE、ATEEZ、NewJeans師妹團MEOVV等超人氣團體；戲劇方面則有備受期待的《苦盡柑來遇見你》IU與朴寶劍再度聚首，以及潤娥、惠利、金裕貞、李濬榮、日本男神佐藤健等重量級嘉賓共襄盛舉。這份超華麗名單涵蓋了多組當紅偶像與實力派演員，勢必為高雄帶來難忘的星光之夜。

李俊昊與張員瑛是AAA 2025頒獎禮的主持人。（三立電視提供）

為了讓無法親臨現場的粉絲也能同步參與這場年度盛會，台灣觀眾可以透過三立電視收看有線電視，也可透過LINE TV同步收看。於12月6日下午3點30分起收看藝人紅毯訪問及隨後的頒獎典禮直播，並於12月7日晚間觀賞ACON 2025的精彩演出。

AAA 2025頒獎典禮歌手陣容非常精彩，JJ林俊傑也將出席。（三立電視提供）

