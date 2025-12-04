AAA將登場！韓星雲集降臨高雄 粉絲湧機場接機

高雄市 / 綜合報導

韓國AAA頒獎典禮，6日將在高雄世運主場館登場，4日下午參與活動的韓國女團Kiss of life、秋泳愚等韓星，抵達高雄小港機場，現場湧入大批粉絲，舉著燈牌、應援小物接機，希望近距離看見偶像。預計兩日活動，將帶來觀光人潮，高雄飯店業者跟著推出優惠，至於訂房率方面，多家五星飯店，突破九成，接近滿房狀態。

走進機場大廳，韓國女團Kiss of life，看見粉絲們熱情揮手，接著穿著白色毛衣，搭配寬鬆牛仔褲神情輕鬆的秋泳愚，也在隨扈人員引領下進到機場大廳，不只如此，無論是all day還是 men's等，韓國偶像團體明星們，接連抵達高雄小港國際機場，吸引大批粉絲。

粉絲VS.記者說：「(大概幾點的時候過來的)早上大概8點，(今天主要是來看誰)ATEEZ。」粉絲VS.記者說：「(你幾點就過來了)我早上大概四點。」韓國AAA頒獎典禮，6日將在高雄世運主場館登場，預計出席活動的韓星團體，4日下午陸續抵達高雄，粉絲們也帶上燈牌及應援小物接機之外，飯店業者也準備好了！

新興區五星飯店祭出，只要持演唱會票根用餐，就能獲得九折餐飲折扣，連帶也讓飯店訂房率大幅成長，業者說：「到這週日的住房率大概都落在九成多，甚至有一些日期是將近滿房的狀態。」分奪演唱會大餅，鹽埕區的飯店同樣沒有缺席，業者說：「頒獎典禮當日房況已接近滿房，目前只剩不到10間的套房房型。」新興區及鹽埕區，兩家飯店住房率突破九成之外，緊鄰愛河的飯店，6日晚間訂房也有九成，「韓」星雲集港都，將讓高雄演唱會經濟再發威。

