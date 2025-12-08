AAA帶動高雄商機! 夜市業績成長逾4成 飯店住房率近滿房

南部中心／綜合報導

2025AAA頒獎典禮，6日、7日在高雄世運主場館登場，多組韓國頂尖卡司出席，吸引各地粉絲齊聚高雄，高雄市府延續推出，憑演唱會門票兌換夜市優惠券，成功帶動夜市人潮，業績成長超過四成，市中心的飯店住房率，也幾乎接近滿房，捷運單日運量更突破35萬人次，刷新演唱會經濟的紀錄。

AAA帶動高雄商機！夜市業績成長逾4成 捷運單日運量破35萬人

2025AAA頒獎典禮結束，粉絲通通湧入夜市覓食，高雄市府推出夜市優惠券，夜市成了粉絲的續攤補給站。（圖／翻攝畫面）

高雄六合夜市，擠滿大批人潮，2025AAA頒獎典禮結束，粉絲通通湧入夜市覓食，尤其高雄市府推出，憑演唱會門票，就能兌換夜市優惠券，另一處瑞豐夜市也成了粉絲的續攤補給站，帶動業績成長超過四成。夜市攤商表示，這個活動非常好，會帶動我們整個夜市的消費、業績大概好了三成吧，三成到四成，也是真的有客人會拿商圈券來跟我們消費、希望市政府可以多辦一些活動，讓高雄遊客增加對我們也比較好。

滿滿的粉絲，帶動高雄市中心飯店的住房率，周末幾乎都已滿房。（圖／民視新聞）

夜市攤位前排滿人潮，攤商幾乎忙到手停不下來，熱度宛如典禮現場，滿滿的粉絲，也帶動高雄各飯店的住房率，周末幾乎都已滿房，還有飯店的港式飲茶餐廳，趁勢推出，憑演唱會票根，消費滿額就能免費兌換飲品，提升粉絲住房的黏著度。飯店行銷公關部經理劉佳貞表示，飯店的住房率連帶也提升了，這周日的住房率大概都落在九成多，甚至有些日期是將近滿房的狀態、飯店公關人員表示，頒獎典禮當日房況已接近滿房，目前只剩不到10間的套房房型。AAA頒獎典禮，韓國頂尖卡司齊聚盛會，也吸引各地粉絲齊聚高雄，散場結束搭乘高雄捷運，光是6日單日運量高達35萬多人次，再創2025年單日運量新高，成功寫下演唱會經濟的新紀錄。

