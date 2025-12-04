AAA彩排偷跑！QWER搶頭香「現場照外流」實況轉發照曝光

記者林汝珊／高雄報導

QWER抵台。（圖／翻攝自IG）

AAA頒獎典禮（Asia Artist Awards），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，本週末於高雄世運主場館舉行。今（4日）第一波藝人陸續抵台，也現身演出現場彩排。

工作人員稍早在社群平台曝光彩排照，發文宣布「AAA 2025 彩排開始囉，第一位登場的是 QWER！」只見女團 QWER 率先站上舞台中央對流程，瞬間引發粉絲湧入朝聖。

QWER搶先彩排。（圖／翻攝自threads）

三立電視(SET)今年取得台灣有線電視獨家轉播權，將透過娛樂指標頻道-三立都會台(CH30)完整播出盛典。12月6日(六)頒獎典禮當天下午3點起，先直播藝人繞場及紅毯訪問，並於5點播出完整頒獎典禮；12月7日(日)下午6點播出「ACON 2025」，讓無法親臨現場的觀眾也能透過電視與全亞洲同步感受年度盛事魅力。

本屆AAA 頒獎典禮由 IVE 成員張員瑛攜手「韓國男神」李俊昊共同主持，光是主持陣容就星光熠熠。出席名單更是豪華到爆，包含金曲歌王林俊傑、RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii、MEOVV、ATEEZ、CRAVITY、TWS、NEXZ、xikers、AHOF、ASH ISLAND & CHANMINA、KISS OF LIFE、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER 等人氣團體與歌手。

戲劇方面，包括憑《苦盡柑來遇見你》 IU 、朴寶劍，以及潤娥、惠利、金裕貞、李濬榮、李浚赫、秋泳愚、姜有皙、文素利，日本男神佐藤健等大咖齊聚。

