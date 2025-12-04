AAA彩排照流出！QWER搶頭香唱進高雄世運 ATEEZ開練網暴動

ATEEZ（右圖）今抵台後便前往高雄世運主場館彩排。翻攝threads@munwansik

南韓音樂盛事「AAA頒獎典禮」（亞洲明星盛典）後天起（12/6、12/7）一連兩天將在高雄世運主場館登場，今（4日）已有十多組偶像飛抵高雄準備，AAA典禮總製作人也搶先曝光現場彩排照，包括下午先行抵台的QWER、KISS OF LIFE，以及人氣正夯的男團ATEEZ都陸續在場館彩排演出。

工作人員透露QWER是第一組彩排的韓團。翻攝threads@munwansik

據負責AAA典禮總製作人的文完植（문완식，音譯）今在社群上透露，第一批來台的QWER及KISS OF LIFE兩組女團已先行做彩排，而第二批來台的ATEEZ也馬不停蹄，在晚上於高雄世運主場館進行彩排，不僅場外已聽得到漏音，網友更感謝工作人員的實況轉播，為週末的盛典搶先暖身。

今天已抵台的ATEEZ已到會場彩排。翻攝X@ATEEZofficial

簡稱AAA的Asia Artist Awards 2025，由韓國媒體STARNEWS（스타뉴스）主辦，是韓國第一個橫跨韓劇及K-pop的典禮盛會，自2016年開始舉辦，過去也曾造訪越南河內、日本名古屋、菲律賓、泰國等地舉行。

今年邁入第10屆的AAA，也首度移師台灣舉行，由於韓方希望能讓更多粉絲朝聖，還一度從桃園樂天棒球場，改到人數能多容納1倍的高雄世運主場館舉行。

為期兩天的活動卡司華麗。翻攝IG@aaa2025_10th

而為期兩天的AAA盛會，6日將先舉行頒獎典禮，卡司包括《苦盡柑來遇見你》的IU、朴寶劍，《暴君的廚師》潤娥、《善意的競爭》惠利、《親愛的X》金裕貞等華麗演員卡司，就連日本男神佐藤健都受邀參與。偶像團體部分更包括IVE、RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids等人氣夯團，值得一提的是，金曲歌王林俊傑也在列。

7日則是以表演為主的音樂盛典「ACON 2025」，屆時i-dle舒華、CRAVITY的Allen兩位來自台灣的K-pop偶像，將搭檔李濬榮、KiiiKiii成員Sui一起主持。

兩天的典禮也將有超過1000位藝人及工作人員飛抵高雄，今已有混聲團體ALLDAY PROJECT、辣妹女團KISS OF LIFE、貓系女團MEOVV、人氣女團QWER先行抵台。

還有出道後密集訪台的新人女團KiiiKiii，以及5月也曾來台開唱的崔叡娜，退伍後首度訪台的WOODZ（曹承衍），ATEEZ、CRAVITY、xikers、KickFlip等男團，昨臨時宣布中國成員張帥博無法來台的AHOF等偶像團體，以及嚴志媛、秋泳愚等演員今天都已陸續飛抵高雄。



