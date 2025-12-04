AAA接機／秋泳愚、ATEEZ、ALLDAY PROJECT來高雄了！

AAA首波韓星撲台！ATEEZ抵台，粉絲嗨了。（圖／TVBS）

韓國AAA頒獎典禮即將於週末在高雄登場，今天下午第一批韓星已抵達台灣，使小港機場從上午就湧入大批粉絲排隊爭取最佳位置，希望向偶像們展現台灣的熱情。其中男團ATEEZ擁有最多支持者，當他們現身入境大廳時，引發最熱烈的尖叫聲。此外，ALLDAY PROJECT和MEOVV等團體看到台灣粉絲也都親切揮手回應。這次頒獎典禮將吸引眾多韓星齊聚高雄，為城市增添國際星光。

韓國AAA頒獎典禮將於12月6日和7日在高雄舉行，參與的藝人團體已於4日陸續抵台。第一波抵達的明星中，主持人秋泳愚是最早抵達的一位，他以高挑的身形迅速完成入境程序。男團ATEEZ的到來引起最大轟動，當他們現身時，機場內的尖叫聲幾乎要掀翻屋頂。雖然ATEEZ成員們凌晨才剛回到韓國，隨即又出國趕行程，但他們臉上看不出疲憊，還親切地向粉絲揮手致意。

ATEEZ行程滿檔，成員凌晨返韓又出國。（圖／TVBS）

現場粉絲帶著娃娃、小卡和應援牌，希望ATEEZ能看到台灣ATINY（粉絲名稱）為他們準備的應援，同時也希望他們在台灣能夠吃好玩好。粉絲們的熱情與可愛表現，展現了對偶像滿滿的愛。

秋泳愚人高顯眼，ALLDAY PROJECT氣場強。（圖／TVBS）

除了ATEEZ外，混聲韓團ALLDAY PROJECT也吸引了不少目光。他們戴著墨鏡，展現強大氣場，雖然是首次來台，卻已顯示出非凡的氣勢。

QWER親切跟鏡頭揮手。（圖／TVBS）

女團部分同樣精彩，包括樂團QWER成員們友善地向鏡頭揮手打招呼，新人女團MEOVV則以甜美酷帥的形象登場。KISS OF LIFE的成員們穿著適合台灣天氣的服裝，展現迷人魅力。當KiiiKiii的成員們聽到粉絲呼喊，也立即回應打招呼。

隨著更多韓星陸續抵達，每一組藝人都是粉絲心目中的最愛，他們的到來讓高雄充滿了耀眼的星光，為即將展開的頒獎典禮預熱。

