AAA明高雄登場！舒華、IVE、LE SSERAFIM都出發了 機場時尚搶先看

i-dle台灣成員舒華準備搭機前往高雄，將擔綱7日「ACON 2025」音樂節的主持人。翻攝xsports、OSEN

韓國音樂盛事「AAA頒獎典禮」（亞洲明星盛典）明起一連兩天（12/6、12/7）將在高雄世運主場館登場，今（5日）偶像大軍繼續撲台，包括「桃園女兒」舒華以及IVE、LE SSERAFIM等人氣女團，都陸續搭機飛往高雄。

據負責AAA典禮總製作人的文完植（문완식，音譯）昨在社群上透露，為期兩天的AAA盛會將有超過1000名藝人及工作人員飛抵高雄，預計分搭4批班機從韓國飛來台灣。今早舒華、IVE、LE SSERAFIM以及李濬榮陸續現身仁川機場，準備來台做準備。即便韓國只有零下低溫，女偶像的機場穿搭依舊十分亮眼；李濬榮則被拍到冷到吐出白煙的畫面。

廣告 廣告

IVE準備搭機前往高雄，成員張員瑛（左）將擔綱明晚的典禮主持人。翻攝Newsen

LE SSERAFIM將再度來到台灣，這次到高雄世運主場館參與典禮盛會。翻攝xsports

簡稱AAA的Asia Artist Awards 2025，由韓國媒體STARNEWS（스타뉴스）主辦，是韓國第一個橫跨韓劇及K-pop的典禮盛會，自2016年開始舉辦，過去也曾造訪越南河內、日本名古屋、菲律賓、泰國等地舉行。 今年AAA邁入第10屆，首度移師台灣舉行，由於韓方希望能讓更多粉絲朝聖，還一度從桃園樂天棒球場，改到人數能多容納1倍的高雄世運主場館舉行。

AAA兩天活動各有亮點

今年邁入10週年的AAA，準備2天精彩表演。翻攝AAA官網

6日的AAA頒獎典禮將由IVE人氣成員張員瑛，搭檔偶像前輩李俊昊主持；7日的音樂盛典「ACON 2025」，則由i-dle舒華、CRAVITY的Allen兩位來自台灣的K-pop偶像，搭檔李濬榮、KiiiKiii成員Sui主持。

出發來台的李濬榮在仁川機場冷到哈出白煙，7日當晚除了負責主持，還將帶來特別舞台。翻攝OSEN

據主辦方透露，AAA將有24組歌手輪番登台，還將有精采的跨界合作舞台，開場就會由兩位主持人李俊昊、張員瑛帶來華爾滋表演，總時長約300分鐘；ACON也會飆唱超過50首歌，偶像出身的主持人李濬榮已預計帶來特別舞台；演員李伊庚也會演唱，帶來210分鐘的吸睛演出。



回到原文

更多鏡報報導

AAA彩排照流出！QWER搶頭香唱進高雄世運 ATEEZ開練網暴動

Young & Rich無誤！IVE張員瑛豪擲137億買豪宅 霸氣全額付現

領錯獎社死現場！李濬榮還原烏龍真相 李浚赫暖回：我犯過一樣的錯