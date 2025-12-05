AAA是什麼？ IU、朴寶劍等大咖明星陸續抵達台灣

韓國女星IU(左起)、日本男星佐藤健、韓國男星朴寶劍，今天抵達台灣。(本報合成圖，記者李惠洲攝)

〔記者馮亦寧／台北報導〕AAA(Asia Artist Awards)明(6)日即將在高雄舉行，不過很多人好奇「AAA是什麼」。AAA是亞洲明星盛典，是韓國媒體STARNEWS主辦，以K-pop及韓劇為重點的頒獎典禮，也是韓國第一個結合流行音樂和戲劇的綜合性演藝頒獎典禮。

CORTIS首來台灣！趙雨凡回家掀千人暴動。(記者李惠洲攝)

首屆AAA於2016年在韓國首爾慶熙大學和平殿堂舉行，這個頒獎典禮每年一度，有時也會移師海外。2019年於越南河內美亭國家體育場、2022年於日本名古屋市綜合體育館、2023年於菲律賓體育館、2024年於泰國法政體育場舉行，今年則移師台灣高雄世運主場館進行。

本屆AAA為第10屆頒獎典禮，主持人為張員瑛、李俊昊，將會頒出大賞、年度藝人、New Wave獎、Rising Star獎、新人獎、人氣獎、Best Producer獎、Best Choice獎、Best Icon獎、Best Celebrity獎、Asia Celebrity獎、Best Artist獎、Focus獎、Hot Trend獎、Best Music獎、Best Actor獎、Best Emotive獎、Fabulous獎、Best Cteator獎、亞洲之星獎、最佳OST獎、Best Entertainer獎、Best Star獎、潛力獎、Groove獎、Scene Stealer獎、Histroy of Song獎、最佳音樂錄影帶獎、Best Acting獎並設有其他非常設獎項。

目前10屆AAA當中得獎次數最多的為林英雄共得獎13次，其次為SEVENTEEN得獎12次、防彈少年團得獎11次、姜丹尼爾得獎10次。TWICE、金宣虎、Stray Kids都是獲獎9次。得獎者也並非都是韓國人，已故歌手方大同曾獲得第一屆大中華地區、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE第二屆日本地區的New Wave獎；台灣男星蔡凡熙於2017、劉以豪在2018年第二、三屆AAA當中也分別獲得Best Choice獎。

台灣男星劉以豪在2018年第三屆AAA當中獲得Best Choice獎。(資料照，記者胡舜翔攝)

