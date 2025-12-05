AAA最美主持舒華來了！抵達高雄熱到脫衣 親切朝粉絲揮手打招呼

娛樂中心／蔡佩伶報導

舒華抵達高雄熱到脫外套。（圖／記者林昱孜攝影）

AAA頒獎典禮（Asia Artist Awards），今年迎來成立十週年，典禮將首次移師台灣舉辦，將於本週末在高雄世運主場館舉辦，然而，稍早女團i-dle台灣成員舒華抵達小港機場，不過，一下機就耐不住炎熱天氣，讓舒華忍不住脫下外套。

從曝光的畫面可以看到，舒華脫下外套露出內裡的紅色背心搭配透膚上衣，襯托出完美的身材曲線，面對大批熱情接機粉絲的尖叫聲，舒華也面露微笑跟大家打招呼，展現親民的態度，然而，同為《Acon音樂節》主持人之一的李濬榮則跟在後方走出，雖然全身包緊緊，但仍藏不了明星光環。

三立電視(SET)今年取得台灣有線電視獨家轉播權，將透過娛樂指標頻道-三立都會台(CH30)完整播出盛典。12月6日(六)頒獎典禮當天下午3點起，先直播藝人繞場及紅毯訪問，並於5點播出完整頒獎典禮；12月7日(日)下午6點播出「ACON 2025」，讓無法親臨現場的觀眾也能透過電視與全亞洲同步感受年度盛事魅力。

舒華抵達高雄，熱情對粉絲打招呼。（圖／記者林昱孜攝影）

