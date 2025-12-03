AAA本周六高雄世運迎4萬觀眾 AHOF中國成員宣布因行程缺席

韓新人男團AHOF的中國成員張帥博今（3日）以「個人行程」為由，宣布將缺席本次AAA與A-CON活動。（網路圖片）

韓國頒獎典禮AAA即將於本周六在高雄國家體育場登場，典禮由李俊昊、張員瑛主持，超過40組藝人將與4萬名觀眾見面。今（3日）韓國新人男團AHOF經紀公司發布聲明，表示中國籍成員張帥博因個人行程無法參與AAA及隔天的A-CON；至於台籍成員簡志恩日前因健康因素暫停活動，也無緣在家鄉舞台登場。

AHOF張帥博（左）未能出席AAA，台籍成員簡志恩（右）也因健康因素暫停活動中。（翻攝AHOF X）

AHOF為SBS選秀綜藝《Universe League》所誕生的9人限定男團，張帥博以個人排名第5名出道。這次原訂是他們自7月出道以來首次登上台灣舞台，不過簡志恩自9月起因健康休養，加上張帥博又因個人行程缺席，AAA與A-CON最終將以7人合體。

廣告 廣告

AHOF將於明年初在韓國舉辦首次粉絲見面會，簡志恩將歸隊。（翻攝AHOF X)

張帥博突缺席也在網路上掀起討論，不少粉絲猜測是否與簽證有關。今年5月KTPOP活動中，ZEROBASEONE曾因2名中國成員章昊、RICKY在出發當天未同行，引發粉絲質疑同樣為簽證問題，不過當時主辦與經紀公司皆已出面澄清，才讓議論稍稍平息。

更多鏡週刊報導

劉書宏濕身激情女星 「那天真的蠻硬的」

郭書瑤遭虧「快要長蜘蛛網了」！ 狠嗆姚淳耀：請問到底是有多長？

浪花男子藤原丈一郎遊迪士尼竟被拜託拍照 靠姐姐教學解鎖「免排隊祕訣」