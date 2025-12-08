AAA活動帶動港都經濟！夜市湧人潮 飯店一房難求

高雄市 / 綜合報導

韓國AAA頒獎活動，6日移師高雄國家體育場盛大舉辦，吸引五萬名粉絲到場參與，連帶帶動餐飲業及旅宿業的業績，像是六合夜市及瑞豐夜市，在活動期間，有不少攤商直言，生意比平時還要好，甚至得多備一點食材，才能應付龐大人潮，至於飯店業者則是推出優惠方案，要搶奪這塊演唱會經濟大餅。

攤商市集前滿滿人潮，後方，還有七彩絢爛燈光，不時傳來，搖滾音樂聲，還有粉絲們的尖叫聲響，韓國AAA頒獎典禮，6日晚間在高雄國家體育場盛大登場，吸引五萬名粉絲到場參與。

廣告 廣告

活動現場，湧入滿滿人潮，而散場後，無論是接駁車輛，還是捷運站內， 人潮洶湧 ，但人潮就是錢潮，高雄瑞豐夜市及六合夜市，就在演唱會活動當天，也湧進大批人潮消費！攤商們樂開懷，攤商說：「來客量也是增加很多然後生意大概是成長，大約是五成這樣子。」

攤商說：「通常有演唱會的話我們備料都會稍微多一點，營業時間也會看人潮而加長一些。」除了夜市攤商，旅宿業者也祭出優惠方案，吸引顧客，連帶促使住房率大幅提升突破九成。飯店業者說：「當日房況已接近滿房，目前只剩不到十間的套房房型。」

飯店業者說：「持演唱會的票根，到飯店用餐，就可以享有九折的優惠活動。」眾星雲集港都，各方粉絲相繼湧入，也成功帶動城市經濟。

原始連結







更多華視新聞報導

高雄週末好熱鬧！ AAA頒獎典禮.白沙屯媽都來了

IU橫掃AAA6獎項 抱回年度演員大賞現場煙火綻放

參與感十足！ 場外「聽漏音」享受AAA韓流盛宴

