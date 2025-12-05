AAA爆「粉絲接機」亂象！竟用「1奇招」戰術性卡位

娛樂中心／于士宸報導

韓國頒獎典禮AAA（Asia Artist Awards）今年（2025）在台灣盛大舉行，將於明、後兩日（6、7日）在高雄世運主場館登場。今日（5）下午，40組參演藝人陸續從韓國抵達高雄小港機場，現場湧入將近3000名粉絲，將機場擠得水洩不通，紛紛想盡辦法只為一睹偶像風采。然而也因為人潮過多，傳出有粉絲因抵達時間較晚，無法在第一線卡位，竟用「1奇招」戰術性卡位，誇張行徑讓機場工作人員相當頭痛，苦勸也難以完全制止。

韓國團體依序到場，跟一旁粉絲們揮手點頭打招呼，場面相當熱鬧。（圖／民視新聞）









韓國團體陸續抵達高雄小港機場，上千名粉絲迎接。（圖／民視新聞）





眾所期待的韓國頒獎典禮AAA即將於本週末在高雄登場，6日舉行頒獎典禮、7日則舉辦音樂節活動。為了能第一時間迎接偶像，不少歌迷提前湧入小港機場守候。今（5）日清晨天尚未亮，機場入境大廳就已湧入大批粉絲，現場人潮擠得水泄不通，粗估至少上千名歌迷從凌晨就開始卡位，場面相當震撼。不過，也因人潮實在太多，部分較晚抵達的粉絲無法擠入機場規劃的接機區域，竟有人為了卡位無所不用奇招，直接躲進機場廁所內死守位置。即便工作人員多次勸導仍不願離開，只為了在偶像經過時能「不經意」地出現在面前。





清晨天還沒亮，高雄小港機場，入境大廳的每一個門外，都塞爆接機粉絲。（圖／粉絲提供）





根據《NOWnews 今日新聞》報導，現場工作人員不斷提醒：「哈囉～上完廁所就請出來，讓真正需要使用的人方便一下，我們要做個光榮的粉絲，裡面是看不到偶像的～」，但仍無法完全管理所有粉絲的行為。這些機場亂象也引發其他粉絲不滿，不少網友也湧入社群平台留言：「太扯！」、「說台灣接機秩序很好的其實都是假象，接過你們就知道了」、「在這樣下去以後都走VIP通道」，批評此行為不當，認為應尊重現場秩序與其他粉絲，呼籲大家理性追星，共同維持良好的接機環境。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：AAA湧3000粉絲爆高雄「接機亂象」！竟用「1奇招」戰術性卡位…網喊太扯

