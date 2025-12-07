AAA發威 高捷單日運量創新高

高雄市6日在世運主場館迎接AAA亞洲明星盛典，會場星光熠熠，吸引爆滿粉絲到場支持，連帶讓高雄捷運單日運量突破35萬人次，超越11月TWICE演唱會，改寫今年運量新紀錄，此外，全年平均日運量也已創歷史新高。對此，藍綠議員都為之振奮，但也提醒市府加緊軌道建設外，17年捷運系統近年故障率有增加趨勢，必須加強落實設備檢修以及汰換工作。

高雄捷運在11月22日同時迎接TWICE、伍佰、孫淑媚及國立台灣交響樂團演唱會，讓高捷創下34萬9931人次「跨年級」年度運量紀錄，也擠進歷史單日運量第9名，而12月6日在AAA、耶誕節等活動帶動下，以35萬1267人次改寫今年單日運量紀錄。

高捷公司統計，AAA會場周邊的捷運世運站，當日出站人數就達3.39萬人次，另外在中央公園站有耶誕生活節及高捷動漫交響音樂會舉行，亦有高達3萬出站人數，今年演唱會經濟發威，讓高捷平均日運量達19.3萬，已突破歷史新高。

對於高捷運量破紀錄消息，讓高雄市議員許采蓁為之振奮，但也擔心高捷已營運17年的捷運系統，從去年起接連發生多起供電、氣壓不足等故障，往往造成清車、延誤等狀況，影響旅客體驗，提醒市府與高捷公司要強化關鍵系統檢修與汰換。

市議員李雨庭則說，高捷運量屢破紀錄，代表高雄軌道系統已深入市民生活中，而高雄正處於產業轉型與觀光發展重要時刻，但目前《財劃法》改革恐影響高雄軌道建設推動，呼籲立法院審議時務必重視區域平衡，才能持續帶動城市發展。