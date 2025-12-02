AAA直播時間調整！提前30分鐘開播 三立獨家轉播紅毯、頒獎全過程

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

韓國Asia Artist Awards（AAA）頒獎典禮10週年慶典將在6日於高雄世運登場。由IVE張員瑛、2PM李俊昊擔任典禮主持人，韓國多位人氣演員及團體也都將出席。而今年三立電視取得獨家轉播權，且為配合官方紅毯時間，將提前半小時轉播。

AAA頒獎典禮10週年慶典將在6日於高雄世運登場。（圖／三立提供）

三立電視（SET）今年取得「Asia Artist Awards（AAA亞洲明星盛典）台灣有線電視獨家轉播權。為配合官方紅毯時間提前半小時，三立都會台6日AAA頒獎播出時間同步調整，將提前半小時轉播。15點起先直播藝人繞場，並於17點播出全程頒獎典禮。至於7日下午轉播時間則不變，18點播出「ACON 2025音樂節」，讓無法親臨現場的觀眾也能透過電視與全亞洲同步感受年度盛事魅力。

AAA 6日將提前30分鐘開播。（圖／三立提供）

7日下午轉播時間則不變。（圖／三立提供）

據悉，AAA為韓國首個結合音樂、戲劇及電影的跨界頒獎典禮，每年都集結強大卡司。而今年10週年的陣容也相當精彩。主辦單位先前已公布兩天活動內容，6日舉行「2025 Asia Artist Awards」，7日則舉辦「ACON 2025」，兩日將以不同形式進行。

本屆典禮出席藝人包括，金曲歌王林俊傑、韓團RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii、MEOVV、ATEEZ、 CRAVITY、TWS、NEXZ、xikers、 AHOF、ASH ISLAND & CHANMINA、KISS OF LIFE、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER。演員部分除有韓劇《苦盡柑來遇見你》IU和朴寶劍外，潤娥、惠利、金裕貞、李濬榮、李浚赫、秋泳愚、姜有皙、文素利、佐藤健等也將出席。





