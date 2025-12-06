AAA直擊／得獎者在廁所！Stray Kids3人獲獎只有2人上台 他搭車在世運急狂奔

【緯來新聞網】2025 AAA 「Asia Artist Awards 亞洲明星盛典」今（6日）在高雄世運主場館舉行。頒獎過程中，也發生有趣花絮，人氣男團Stray Kids團內製作人組合「3RACHA（方燦、彰彬、HAN）」獲得年度製作人獎，成員HAN卻因去上廁所來不及回來領獎，只能搭上高爾夫球車急忙趕回台上領獎，氣喘吁吁模樣逗樂台下粉絲。

Stray Kids製作人組合「3RACHA」獲頒最佳製作人獎。（圖／記者粘湘婉攝影）

3RACHA今獲年度製作人獎，台上卻只有方燦、彰彬領獎，一上台方燦就露出害羞笑容：「大家好，我們是3RACHA，雖然現在台上只有2RACHA，有一個人正在跑過來。」方燦也感謝粉絲支持，表示 3RACHA 一直負責團內音樂製作，「能被大家喜愛真的很有力量，我們會繼續為 STAY 做出更好的音樂。」彰彬也笑喊：「我們正在等3RACHA合體，再等一下、再等一下。」試圖利用感言幫HAN爭取時間回到舞台。

Stray Kids成員Han因上廁所來不及領獎，拔腿狂奔上台。（圖／記者粘湘婉攝影）

HAN因為剛好去了廁所，沒能趕上領獎，只能搭著主辦安排的高爾夫球車氣喘吁吁回到頒獎台。他一上台就笑喊：「大家好，發生了這件事，真的不好意思。」並表示很開心能夠拿到獎項肯定，「好像前兩年也發生過一樣的事…真的很抱歉，也謝謝給我們這麼好的獎。」最後也不忘向趕著送他回舞台的工作人員說抱歉，「真的很不好意思，愛你們。」



一說完感言，方燦、彰彬邊開玩笑邊作勢要追打HAN，HAN則露出無辜表情，笑著做出「我也沒辦法」的手勢，成為頒獎典禮上的意外花絮。



值得一提的是，3RACHA在2年前AAA頒獎典禮獲獎時，HAN也發生一樣的事，正要上廁所的他，聽到得獎，立刻拔腿狂奔。沒想到2年後又再次發生一樣的事，只是高雄世運太大，只能搭車趕回台上，也讓粉絲們紛紛笑虧：「歷史又重演了。」



在典禮訪問中，Stray Kids被問到對於AAA印象最深刻的是，HAN也忍不住說出心聲，笑回：「應該就是去廁所的時候被叫到要領獎吧。」成員們作勢比出倒讚手勢吐槽，場面逗趣。

