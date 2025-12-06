AAA直擊／朴寶劍根本超百搭！《雲畫》金裕貞CP合體再獲獎

【緯來新聞網】2025 AAA 「Asia Artist Awards 亞洲明星盛典」今（6日）在高雄世運主場館舉行。朴寶劍繼跟IU拿下「Best Couple」，又跟金裕貞以《雲畫的月光》拿下「10th Legendary couple」，昔日《雲畫》CP再聚首。

朴寶劍、金裕貞（圖／記者粘湘婉攝）

朴寶劍表示很開心能獲得這麼有紀念性的獎項，「明年就是《雲畫的月光》10週年了，可以跟裕貞一起參加AAA真的非常感謝。」金裕貞則表示，能夠在這麽大的場地一起獲獎非常感謝，「未來也會繼續努力呈現更好的模樣給大家，謝謝大家。」

廣告 廣告

朴寶劍、金裕貞（圖／記者粘湘婉攝）

更多緯來新聞網報導

舒米恩演唱會倒數10天出事了！脊髓神經壓迫手無力

小七聯手15位啦啦隊正妹 國際棒球賽周邊開搶