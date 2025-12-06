AAA直擊／朴寶劍、IU抱回「Best Couple」 《苦盡柑來》崔代勳爆笑咬手指撒嬌

【緯來新聞網】2025 AAA 「Asia Artist Awards 亞洲明星盛典」今（6日）在高雄世運主場館舉行，IU、朴寶劍以《苦盡柑來遇見你》拿下「Best Couple」獎，兩人相隔近半年再度同台，也讓粉絲掀起熱烈歡呼聲。

IU、朴寶劍（圖／粘湘婉攝）

朴寶劍一上台就用中文打招呼：「大家好，我是朴寶劍。」並感謝多虧身邊的IU在，接著他表示很多粉絲都會用KPOP、韓劇來學習韓文，「接下來我也會繼續帶來更好的作品。」IU同樣也感謝身旁的朴寶劍，笑喊：「都是多虧了你，感謝啊！朴寶劍！」

崔代勳。（圖／粘湘婉攝）

值得一提的是，IU拿下「優秀獎（fabulous）」，同劇「哈洗大叔」崔代勳也拿下Scene Stealer獎，他對於第一次來高雄獲得粉絲熱烈歡迎，直呼感恩，笑喊「謝謝高雄」，並在「隨機撒嬌橋段」當場不顧形象咬手指撒嬌，逗得IU、朴寶劍當場大笑，朴寶劍更不顧攝影機在拍，開心地拿起手機錄影，十分可愛。

