永信藥品參與台灣醫療科技展 創新加值力助推動國人健康

【緯來新聞網】臺灣醫藥與保健食品製造商「永信藥品工業股份有限公司」將參與2025年台灣醫療科技展，將以「新世代醫藥科研」、「保健品新領航」及「預防醫學新加值」三大主軸，展現其在藥物技術突破和精準保健領域的卓越能量。

永信藥品參加「2025年台灣醫療科技展」。（圖／永信藥品提供）

永信藥品有鑑於現今感染疾病日益複雜，全力聚焦發展重症感染藥物，研發新一代抗黴菌感染藥品，治療侵入性念珠菌所引起全身性感染，並已陸續取得日本、台灣藥證。以精準掌握原料的關鍵製程，包含複合菌種醱酵、酵素轉化、產品純化取得高純度的中間體，再經合成反應產出原料藥，最終製成無菌凍乾針劑產品，具備自行從原料開發至藥品之垂直整合技術能力，期許以發展高品質的藥品，提供民眾更好的醫藥品質。



為提高國人保健產品的補充效率，永信藥品積極導入與歐美接軌的創新劑型「液體+微粒」膠囊，實現單顆膠囊同時容納兩種不同劑型的功效。此外，鑑於國人對腸胃道保健及代謝健康的需求日益增加，永信藥品研發團隊推出全新「AKK 倍增複合物(AKKafit)」，以植萃配方設計，而AKK 被認為與調節腸道黏膜健康和改善代謝機能有重要關聯。這項新開發複合物將成為新世代代謝保健與預防醫學之重要選擇。

永信藥品「2025年台灣醫療科技展」展覽資訊

展出日期 : 2025 年 12 月 4 日至 12 月 7 日

公司名稱 : 永信藥品工業股份有限公司

攤位號碼 : I707a

