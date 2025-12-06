AAA直擊／360度四面舞台設計曝光 41組藝人花車環繞入場無死角
【緯來新聞網】2025 AAA 「Asia Artist Awards 亞洲明星盛典」今（6日）在高雄世運主場館舉行，共有41組韓星陣容齊聚高雄，舞台則採用360度四面舞台，讓粉絲能全方位無死角欣賞典禮。
AAA360度四面舞台設計。（圖／記者粘湘婉攝影）
AAA迎接10週年，今年在台舉辦，共計超過40個獎項，主持人由IVE張員瑛、2PM李俊昊擔任，卡司則有RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、ALLDAY PROJECT、MEOVV、ATEEZ、KISS OF LIFE、NEXZ、CORTIS、林俊傑以及IU、朴寶劍、李俊昊、潤娥、金裕貞、惠利、佐藤健等人參與。
AAA360度四面舞台設計。（圖／記者粘湘婉攝影）
AAA在高雄世運主場館登場，這次跟TWICE演唱會一樣，採用360度四面台設計，藝人席安排在C、E、G區，其中E區跟FS4座位區則設置小舞台，讓藝人們可以跟粉絲近距離互動。看台區粉絲則可以透過四面環狀大螢幕鎖定舞台所有演出。紅毯則安排藝人坐高爾夫球車繞場，讓藝人既能跟粉絲互動，粉絲也可以近距離捕捉偶像身影。
AAA360度四面舞台設計。（圖／記者粘湘婉攝影）
