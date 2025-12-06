AAA直擊／ AAA直擊／新人男團CORTIS獲獎 趙雨凡講中文掀尖叫 一舉動成員都偷笑

【緯來新聞網】2025 AAA 「Asia Artist Awards 亞洲明星盛典」今（6日）在高雄世運主場館舉行，共有41組韓星陣容齊聚高雄。出道才剛滿4個月的新人男團CORTIS抱回「Best Performance 」最佳演出獎，曾在台唸書多年的成員趙雨凡用中文嗨喊：「能收到這個獎很開心，謝謝大家。」

圖說：CORTIS 獲獎，成員趙雨凡（左二）用中文感謝。（圖／粘湘婉攝）

CORTIS出道3個多月，就接連收獲年末大獎，繼MAMA拿下新人獎後，又在AAA抱回肯定。CORTIS上台後，先由隊長Martin發言，感謝經紀公司Hybe；曾在台唸書多年的James趙雨凡一開始則先用英文發表感言表達感謝，結著又用中文喊：「能收到這個獎很開心，謝謝大家。」立刻掀起台下一片尖叫聲。James出道後首次回台就獲獎，也讓台下粉絲們歡呼聲不斷。



值得一提的是，隊長Martin身高高達190公分，換成員James發言時，因麥克風太高不得不調整高度，James本人也忍不住笑出來，成員們也忍不住偷笑，可愛舉動成為意外花絮。

