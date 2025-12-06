AAA直擊／IU、G-Dragon獲傳奇歌手大獎 文素利害羞告白這男圖

【緯來新聞網】2025 AAA 「Asia Artist Awards 亞洲明星盛典」今（6日）在高雄世運主場館舉行。IU、G-Dragon各自抱回「10年傳奇歌手」獎，未能到場的GD則透過畫面發表感言，對於能在AAA獲獎表達感謝。

G-Dragon抱回「10年傳奇歌手」。（圖／記者粘湘婉攝）

IU這次以演員身分出席，對於拿到歌手獎項十分驚訝，直呼：「突然拿到屬於歌手的獎，讓我不知如何是好，感謝AAA給我那麼多獎。看到台上那麼多優秀的歌手，讓我想到我也是可以這樣表演的人。」並承諾明年會多開唱，讓粉絲看到更多身為歌手的IU。

影后文素利則和潤娥一起共同獲得「2025年度女演員」肯定，文素利除了感謝獲獎外，也忍不住顯露真性情，害羞喊：「我不知道能不能說，但是CORTIS，我看你們的表演看得很開心！」突如其來的可愛告白，逗笑台下觀眾。

文素利。（圖／記者粘湘婉攝）

