AAA直擊／Stray Kids兩項年度大獎入袋爆「驚嚇」畫面 IU獲最大獎世運放煙火慶祝

【緯來新聞網】2025 AAA 「Asia Artist Awards 亞洲明星盛典」今（6日）在高雄世運主場館舉行，活動大約舉行6小時左右結束。人氣男團Stray Kids接連拿下「2025年度最佳專輯」、「2025年度最佳歌手」兩大獎。「2025年度最佳演員」則由IU抱回。

Stray Kids獲年度大獎，隊長方燦背成員Leeknow上台。（圖／讀者提供）

Stray Kids繼MAMA抱回年度專輯大獎後，在AAA又接連獲得兩項年度大獎，收穫滿滿。成員Leeknow因腳傷行動不便，隊長方燦便背起Leeknow走向頒獎台，Leeknow感性喊話：「一年真的一路奔跑、幾乎沒有休息，但好像一直都有好事發生。你們送給我們的每一份禮物都一點一滴累積起來，讓我們能夠繼續往前走，真的非常感謝。」成員Felix同樣也是感謝粉絲的支持，「如果沒有STAY (粉絲名）就沒有Stray Kids。」

Stray Kids在AAA抱回年度專輯、年度歌手兩項大獎。（圖／讀者提供）

值得一提的是，Stray Kids獲得年度最佳藝人致詞時，被台上突然噴出的慶祝彩帶嚇一大跳，Felix嚇到大叫，成員們也都往後退了一大步，真實反應逗笑在場粉絲。



典禮壓軸則由IU獲得年度最佳演員大賞，現場放了近1分鐘的煙火慶祝，氣氛相當熱烈。IU表示上台多次，一直沒機會向公司的工作人員致謝，同時她也謝謝現場的觀眾，「謝謝大家讓我過了這麼可愛的12月再離開。」

IU獲得年度最佳演員。（圖／讀者提供）

