AAA移師高雄頒獎 捷運單日運量逾35萬再創新高

（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）韓國娛樂圈重要頒獎典禮AAA昨天在高雄國家體育場（世運主場館）舉辦，高雄捷運公司表示，昨天高雄捷運單日運量達35萬1267人次，再創2025年度單日運量新高。

高雄11月22日有多場演唱會，除了TWICE，還有伍佰、孫淑媚等歌手到高雄演出，當天捷運運量達35萬人次，曾創今年最高運量，但昨天Asia Artist Awards頒獎典禮（簡稱AAA）在高雄舉行，再次刷新紀錄。

廣告 廣告

高雄捷運公司今天公布統計數據指出，昨天高雄捷運單日運量達35萬1267人次，再創2025年度單日運量新高，同時也擠入歷史單日運量第9名，而輕軌運量達5.1萬人次，兩者合計單日運量突破40萬人次。

高雄捷運公司分析，昨天高運量主因為R17世運站頒獎典禮出站人數達3.39萬人次，而R9中央公園站耶誕生活節以及高捷動漫交響音樂會同步舉行亦吸引滿滿人潮，出站運量達將近3.0萬人次。

另外，左營站3.4萬人次則是全線運量最高車站，其他R11高雄車站與R14巨蛋也都突破2.5萬人次，其他運量超過1萬人次以上的車站也都是今年新高，高捷公司認為是演唱會經濟加沿線大型活動發威，多點開花。

高捷公司表示，高雄12月後續依然每週有活動，高捷會加強設備維護與服務提升，歡迎民眾多使用大眾運輸工具前往活動會場。（編輯：陳清芳）1141207