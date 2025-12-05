AAA第二批韓星抵台！舒華聽粉絲吼叫笑場 LE SSERAFIM.IVE全員現身

韓國盛典AAA頒獎典禮這週末即將在高雄世運主場館展開，前一天已有韓星抵台，今（5）天下午頂流大咖也陸續飛抵小港機場，有IVE、葉舒華、LE SSERAFIM，而粉絲早早在機場集合，為自家偶像應援。

i-dle台灣成員葉舒華本次將擔任第二天的主持人，於今日下午抵達小港機場，她身穿蕾絲透膚上衣，搭配紅色小背心亮相，這身造型實在超顯白，宛如人群中的一朵花。而舒華親切與粉絲們揮手打招呼，聽到粉絲興奮吼叫，她也忍不住摀嘴笑出來。

廣告 廣告

舒華將擔任第二天的AAA主持人。圖／台視新聞

接著是曾來過台視紅白的女團LE SSERAFIM，五名成員許允眞、金采源、中村一葉、宮脇咲良、洪恩採也熱情與粉絲打招呼；而IVE的六名成員安俞真、張員瑛、金秋天、金志垣、直井怜、李瑞也緊隨其後，雖然部分成員臉部包緊緊，但完美逆天長腿讓人驚呼連連，此外張員瑛將與2PM李俊昊一同擔任第一天主持人，相當期待兩人表現。